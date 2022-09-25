https://sputnikarabic.ae/20220925/الصحة-السورية-تعلن-وصول-عدد-ضحايا-الكوليرا-إلى-338-إصابة-و29-وفاة-1068232337.html
الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
أفادت وزارة الصحة، في سوريا، بأن إجمالي الإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع في البلاد بلغ 338 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 29. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T19:56+0000
2022-09-25T19:56+0000
2022-09-25T19:56+0000
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وقال مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور زهير السهوي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، ودمشق 4 إصابات، لافتاً إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان".وأشار إلى أن الإصابتين الجديدتين في محافظة دمشق، إحداهما لشخص قادم من محافظة دير الزور، وآخر من الحسكة، وأن الإصابتين القديمتين تم تخريجهما من المشفى، وهما بصحة جيدة ومستقرة.وأكد على "أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة، لأن معظم الوفيات تكون ناتجة عن التأخر في طلب الرعاية الطبية، أو للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة".وشدد على أهمية الوقاية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين، ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام، وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر، أو يشك بسلامته.
https://sputnikarabic.ae/20220922/السلطات-الطبية-السورية-تعلن-النفير-لمواجهة-الكوليرا-شرق-البلاد-1068099619.html
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أخبار سوريا اليوم, الصحة, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الصحة, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
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أفادت وزارة الصحة، في سوريا، بأن إجمالي الإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع في البلاد بلغ 338 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 29.
وقال مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور زهير السهوي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"
، إن "الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، ودمشق 4 إصابات، لافتاً إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان".
وأشار إلى أن الإصابتين الجديدتين في محافظة دمشق، إحداهما لشخص قادم من محافظة دير الزور، وآخر من الحسكة، وأن الإصابتين القديمتين تم تخريجهما من المشفى، وهما بصحة جيدة ومستقرة.
وأكد على "أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة، لأن معظم الوفيات تكون ناتجة عن التأخر في طلب الرعاية الطبية، أو للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة".
وشدد على أهمية الوقاية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين، ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام، وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر، أو يشك بسلامته.