https://sputnikarabic.ae/20220925/الصين-تحتفل-بمرور-10-سنوات-على-امتلاك-أول-حاملة-طائرات-صور-1068217848.html
الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور
الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور
تحتفل الصين بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات وبدء تشغيلها ضمن أسطولها الحربي في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول عام 2012. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:44+0000
2022-09-25T14:44+0000
2022-09-25T14:44+0000
رصد عسكري
الصين
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ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، اليوم الأحد، قالت إنها لأول حاملة طائرات حربية صينية طراز "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة قبل عقد من الزمن.ولفتت إلى أن دخول أول حاملة طائرات صينية الخدمة، كان بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.وبعد 10 سنوات من امتلاكها أول حاملة طائرات، أصبحت الصين حاليا تمتلك 3 حاملات طائرات، أحدثها حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة هذا العام.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220801/وكالات-الصين-تنشر-قاتل-حاملات-الطائرات-بعد-انتشار-سفن-أمريكية-قرب-حدودها-فيديو--1065869632.html
https://sputnikarabic.ae/20220702/بعد-تدريبها-على-مهاجمة-حاملة-طائرات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-1064558957.html
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رصد عسكري, الصين
الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور
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تحتفل الصين بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات وبدء تشغيلها ضمن أسطولها الحربي في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول عام 2012.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، اليوم الأحد، قالت إنها لأول حاملة طائرات حربية صينية طراز "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة قبل عقد من الزمن.
ولفتت إلى أن دخول أول حاملة طائرات صينية الخدمة، كان بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي
الصيني.
وبعد 10 سنوات من امتلاكها أول حاملة طائرات، أصبحت الصين حاليا تمتلك 3 حاملات طائرات
، أحدثها حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة هذا العام.
وتمتلك الصين أضخم أسطول
حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.