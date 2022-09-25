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https://sputnikarabic.ae/20220925/الصين-تحتفل-بمرور-10-سنوات-على-امتلاك-أول-حاملة-طائرات-صور-1068217848.html
الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور
الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور
تحتفل الصين بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات وبدء تشغيلها ضمن أسطولها الحربي في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول عام 2012. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:44+0000
2022-09-25T14:44+0000
رصد عسكري
الصين
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ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، اليوم الأحد، قالت إنها لأول حاملة طائرات حربية صينية طراز "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة قبل عقد من الزمن.ولفتت إلى أن دخول أول حاملة طائرات صينية الخدمة، كان بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.وبعد 10 سنوات من امتلاكها أول حاملة طائرات، أصبحت الصين حاليا تمتلك 3 حاملات طائرات، أحدثها حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة هذا العام.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220801/وكالات-الصين-تنشر-قاتل-حاملات-الطائرات-بعد-انتشار-سفن-أمريكية-قرب-حدودها-فيديو--1065869632.html
https://sputnikarabic.ae/20220702/بعد-تدريبها-على-مهاجمة-حاملة-طائرات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-1064558957.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور

14:44 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEحاملة طائرات تابعة للأسطول الصيني وإحدى أقوى وحدات البحرية الصينية
حاملة طائرات تابعة للأسطول الصيني وإحدى أقوى وحدات البحرية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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تحتفل الصين بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات وبدء تشغيلها ضمن أسطولها الحربي في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول عام 2012.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، اليوم الأحد، قالت إنها لأول حاملة طائرات حربية صينية طراز "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة قبل عقد من الزمن.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
وكالات: الصين تنشر "قاتل حاملات الطائرات" بعد انتشار سفن أمريكية قرب حدودها... فيديو
1 أغسطس, 19:03 GMT
ولفتت إلى أن دخول أول حاملة طائرات صينية الخدمة، كان بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.
وبعد 10 سنوات من امتلاكها أول حاملة طائرات، أصبحت الصين حاليا تمتلك 3 حاملات طائرات، أحدثها حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة هذا العام.
مقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
بعد تدريبها على مهاجمة حاملة طائرات... معلومات عن القوات الجوية الصينية
2 يوليو, 20:47 GMT
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
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