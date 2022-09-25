https://sputnikarabic.ae/20220925/الصين-تحتفل-بمرور-10-سنوات-على-امتلاك-أول-حاملة-طائرات-صور-1068217848.html

الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور

الصين تحتفل بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات... صور

تحتفل الصين بمرور 10 سنوات على امتلاك أول حاملة طائرات وبدء تشغيلها ضمن أسطولها الحربي في الـ 25 من سبتمبر/ أيلول عام 2012. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T14:44+0000

2022-09-25T14:44+0000

2022-09-25T14:44+0000

رصد عسكري

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064821588_0:18:3077:1748_1920x0_80_0_0_7643977f203d6f6135747fdd88461ed4.jpg

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، اليوم الأحد، قالت إنها لأول حاملة طائرات حربية صينية طراز "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة قبل عقد من الزمن.ولفتت إلى أن دخول أول حاملة طائرات صينية الخدمة، كان بداية حقبة جديدة بالنسبة للأسطول الحربي الصيني.وبعد 10 سنوات من امتلاكها أول حاملة طائرات، أصبحت الصين حاليا تمتلك 3 حاملات طائرات، أحدثها حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة هذا العام.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20220801/وكالات-الصين-تنشر-قاتل-حاملات-الطائرات-بعد-انتشار-سفن-أمريكية-قرب-حدودها-فيديو--1065869632.html

https://sputnikarabic.ae/20220702/بعد-تدريبها-على-مهاجمة-حاملة-طائرات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-1064558957.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الصين