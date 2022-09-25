https://sputnikarabic.ae/20220925/القبائل-العربية-والشيوعي-السوري-يرفضون-مناهج-قسد-واستمرار-إغلاق-مدارس-الدولة-1068233944.html

القبائل العربية و"الشيوعي السوري" يرفضون مناهج "قسد" واستمرار إغلاق مدارس الدولة

القبائل العربية و"الشيوعي السوري" يرفضون مناهج "قسد" واستمرار إغلاق مدارس الدولة

تتواصل الاحتجاجات الشعبية والعشائرية في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الأمريكي ومسلحيه الموالين له من قوات "قسد" بمحافظتي دير الزور والحسكة شرقي سوريا، من قبل... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T20:40+0000

2022-09-25T20:40+0000

2022-09-25T20:40+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية بريف دير الزور، بأن الكوادر التعليمية وعدد من أهالي بلدات الشحيل والذيبان والجرذي في ريف دير الزور الشرقي شاركوا، اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول بوقفة احتجاجية، رفضاً للمنهاج الجديد الذي وضعته قوات "قسد" حيث أصدر المشاركون في الوقفات بيانات رفضوا فيها المنهاج التعليمي معتبرينه مخالفاً للدين والعادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية لأبناء المنطقة.كما تركزت البيانات الصادرة عن الكوادر التعليمية وأهالي البلدات وطلبت ما يسمى "هيئة التعليم والتربية" بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في دير الزور من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل "قسد" وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة، بحسب المصادر.كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "قسد" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس دير الزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" الموافق عليه من وزارة التربية السورية منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.وخلال الأسبوع الجاري، نفذ معلمو ومعلمات مجمع الفرات التربوي في الكشكية وأبو حمام وكذلك في مدينة البصيرة وقبلها نفذ معلمو ومعلمات مجمع الجزرات التربوي غرب دير الزور، وقفات احتجاجية ضد المنهاج.رفض عشائريوعبر عدد من شيوخ القبائل والعشائر العربية في دير الزور عن رفضهم المناهج التي فرضتها قوات "قسد" خلال الفترة الماضية لتدريسها في ريف دير الزور الواقع تحت سيطرتها، حيث أصدر الشيخ حاجم البشير أحد شيوخ قبيلة "البكارة" في دير الزور بياناً قال فيه "المناهج المطروحة من قبل قسد بعيدة عن مبادئنا ومعتقداتنا ونحن كأبناء للعشائر العربية في المنطقة نعلن رفضها بشكل قطعي ولن تسمح أن يتم تمرير هذه المعلومات عبر مدارسنا ولأبنائنا لأنها غير صحيحة ولا تتوافق مع معتقداتنا ونحن نقف مع المعلمين في وجه هذه المناهج مشددين على رفضها في كافة مدارس ريف دير الزور".من جانبه الشيخ محمد الخلف السلمان شيخ عشيرة (البومصعة - البكارة) أكد رفضه للمنهاج التربوي الذي فرضته إدارة "قسد" في دير الزور كونه يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ويعمل على بث معلومات مغلوطة تشوه التاريخ وتجعل من قادة قسد أبطال تاريخين وهو ما يتعارض مع التاريخ الحقيقي لمدينتنا لذلك نحن نرفض هذه المناهج.رفض حزبيوفي محافظة الحسكة تستمر قوات "قسد" بقرارها القاضي بإغلاق جميع المعاهد والمدارس الخاصة المرخصة من قبل وزارة التربية السورية، حيث أصدرت اللجنة المنطقية للحزب "الشيوعي السوري" بالجزيرة بياناً تلقى مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا صورة عنه، جاء فيه: "يا أهالي محافظة الجزيرة الأُباة، أيها الوطنيون والغيارى الشرفاء! بمزيد من الإصرار والتنمُّر واغماض العين، تستمر عملية السطو الممنهج على آلاف المدارس الحكومية والخاصة، من قبل ما تسمى (بالإدارة الذاتية) في مدن الجزيرة وأريافها المعطاءة، ذات التاريخ المشرِّف والناصع، في مقاومة مشاريع المستعمرين البغاة، وأدواتهم الرجعية، خلال مراحل التاريخ الحديث لبلدنا سورية وليومنا هذا".وتابع البيان: "فمنع عشرات الآلاف من التلاميذ والطلبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية من متابعة تحصيلهم العلمي في المدارس الحكومية، ومناهج الدولة السورية المقرة والمعترف بها، من كل المنظمات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها (اليونسكو) وإحلال مناهج دخيلة لا علاقة لشعبنا وأبناءنا الطلبة بها، بل هي تنفيذ لأجندات القوى المحتلة، وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية، ذات التاريخ الأسود في اضطهاد الشعوب وتجهيلها ونهب خيراتها، إن هذا شيءٌ، والإعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد والأقليات القومية من حق التعليم والنشر والإذاعة باللغة الأم، شيءٌ آخر".وتابع البيان: "إن هذه الممارسات المدانة تستند إلى ظروف مرحلية طارئة، تستهدف خلق جيل أميِّ، بعيد عن قضاياه الوطنية، وهذا رهان الأعداء الذين يعملون ليل نهار على اغتصاب مستقبل بلدنا، بعد أن عاثوا فيه خراباً ودماراً، وأجبروا مئات الآلاف من الشباب الواعي والمنتج على الهجرة خارج الوطن، ولكن خاب فأْلهم، فالنصر للشعوب التوَّاقة للحرية دوماً!".ومنذ سيطرة "قسد" بدعم من قوات "التحالف الدولي" المزعوم على مناطق في دير الزور، بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) عبر معارك استمرت عدة أعوام وانتهت في 23 مارس/آذار عام 2019، تدرّس المنطقة منهاج "اليونيسيف" الذي يستلهم 80% من مضمونه من المنهاج الحكومي الرسمي الذي طبع بالعام 2015.يذكر أن إدارة قوات "قسد" الموالي للجيش الأمريكي فرضت المناهج المؤدلجة في مناطق سيطرتها شرقي سوريا منذ العام 2015، وسط رفض شعبي وسياسي، وشهدت حينها المنطقة مظاهرات عديدة رافضة للمناهج المؤدلجة.وأنشأت "قسد" خلال السنوات القليلة الماضية أربع جامعات في مناطق سيطرتها وهي جامعة "روج آفا" في مدينة القامشلي، وجامعة كوباني في عين العرب بريف حلب وجامعة عفرين قبل أن تقع تحت السيطرة الجيش التركي، وقبل عامين أحدثت جامعة الشرق في الرقة.وتابعت صورخان، في حين بقي 140 بناء مدرسي تحت سيطرة الدولة السورية يداوم فيها أكثر من 160 ألف طالب وتلميذ في مختلف المراحل التعليمية في حالة ازدحام شديد، وذلك يعتبر أكبر دليل على رفض سكان الجزيرة السورية للمنهاج المؤدلجة التي تحاول "قسد" فرضها عليهم والتي يدرسها عدد ضئيل جداً.

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