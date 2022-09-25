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https://sputnikarabic.ae/20220925/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بـ6-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068237096.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ "هيمارس"... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T23:53+0000
2022-09-25T23:56+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 6 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي وقت سابق من صباح الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.وأشار نائب مجلس "الدوما" الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.
https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-45-1068188885.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية

23:53 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 23:56 GMT 25.09.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022
عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 6 صواريخ)".
قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك تشارك في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 45%
أمس, 17:38 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي وقت سابق من صباح الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.
وأشار نائب مجلس "الدوما" الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.
وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.
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