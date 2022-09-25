https://sputnikarabic.ae/20220925/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بـ6-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068237096.html

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ "هيمارس"... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T23:53+0000

2022-09-25T23:53+0000

2022-09-25T23:56+0000

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 6 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي وقت سابق من صباح الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.وأشار نائب مجلس "الدوما" الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-45-1068188885.html

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