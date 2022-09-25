https://sputnikarabic.ae/20220925/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بـ6-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068237096.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ "هيمارس"... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T23:53+0000
2022-09-25T23:53+0000
2022-09-25T23:56+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 6 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي وقت سابق من صباح الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.وأشار نائب مجلس "الدوما" الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.
https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-45-1068188885.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" الأمريكية
23:53 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 23:56 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 6 صواريخ)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية
والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي وقت سابق من صباح الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.
وأشار نائب مجلس "الدوما" الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.
وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.