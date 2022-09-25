https://sputnikarabic.ae/20220925/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدن-بيرفومايسكوي-و-نيتيلوفو-في-مناطق-دونيتسك-1068202449.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بيرفومايسكوي و نيتيلوفو في مناطق دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بيرفومايسكوي و نيتيلوفو في مناطق دونيتسك
أفاد مكتب تمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، عن قيام القوات... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T04:40+0000
2022-09-25T04:40+0000
2022-09-25T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأصدر المكتب بيانا وجاء فيه "سُجل قصف من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الاتجاهات التالية: بلدة بيرفومايسكوي في مدينة دونيتسك حيث تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم وعلى بلدة نيتيلوفو أطلق أربع قذائف من عيار 155 ملم ".وأشار المكتب أن كل الأعيرة المدفعية المستخدمة تعود لدول الناتو، حيث تم تطوير وتصنيع المدفعية ذات العجلات ذاتية الدفع "بوجدان" في نسخة واحدة لمثل هذا العيار.وسبق للولايات المتحدة أن زودت كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، وقد استخدمتها القوات الأوكرانية بالفعل لقصف المدن، بما في ذلك دونيتسك، مما أدى إلى مقتل مدنيين.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بيرفومايسكوي و نيتيلوفو في مناطق دونيتسك
04:40 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
أفاد مكتب تمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، عن قيام القوات الأوكرانية بقصف منطقتي كويبيشيفسكي وكييف في منطقة دونيتسك.
وأصدر المكتب بيانا وجاء فيه "سُجل قصف من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الاتجاهات التالية: بلدة بيرفومايسكوي في مدينة دونيتسك حيث تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم وعلى بلدة نيتيلوفو أطلق أربع قذائف من عيار 155 ملم ".
وأشار المكتب أن كل الأعيرة المدفعية المستخدمة تعود لدول الناتو، حيث تم تطوير وتصنيع المدفعية ذات العجلات ذاتية الدفع "بوجدان" في نسخة واحدة لمثل هذا العيار.
وسبق للولايات المتحدة أن زودت كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، وقد استخدمتها القوات الأوكرانية بالفعل لقصف المدن، بما في ذلك دونيتسك، مما أدى إلى مقتل مدنيين.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".