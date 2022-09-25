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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:43+0000
2022-09-25T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوفمان في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "وفقا للمعايير الدولية، يعتبر الاستفتاء صالحا إذا صوت فيه 50% بالإضافة إلى ناخب واحد".وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تجاوز عدد الناخبين، أمس بعد انتهاء أول يومين فقط، نسبة 55%، أما اليوم فقد وصل إلى نسبة 77.12%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-76-حتى-الآن-1068227027.html
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الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%

18:43 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 25.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن أكثر من 50% من الناخبين قد صوتوا عليه بالفعل.
وقال كوفمان في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "وفقا للمعايير الدولية، يعتبر الاستفتاء صالحا إذا صوت فيه 50% بالإضافة إلى ناخب واحد".
وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت أكثر من 76% حتى الآن
17:47 GMT
ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تجاوز عدد الناخبين، أمس بعد انتهاء أول يومين فقط، نسبة 55%، أما اليوم فقد وصل إلى نسبة 77.12%.
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:11 GMTМужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMT
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