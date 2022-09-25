https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:43+0000
2022-09-25T18:43+0000
2022-09-25T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوفمان في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "وفقا للمعايير الدولية، يعتبر الاستفتاء صالحا إذا صوت فيه 50% بالإضافة إلى ناخب واحد".وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تجاوز عدد الناخبين، أمس بعد انتهاء أول يومين فقط، نسبة 55%، أما اليوم فقد وصل إلى نسبة 77.12%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-76-حتى-الآن-1068227027.html
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روسيا
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
18:43 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن أكثر من 50% من الناخبين قد صوتوا عليه بالفعل.
وقال كوفمان في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "وفقا للمعايير الدولية، يعتبر الاستفتاء صالحا إذا صوت فيه 50% بالإضافة إلى ناخب واحد".
وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".
ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تجاوز عدد الناخبين، أمس بعد انتهاء أول يومين فقط، نسبة 55%، أما اليوم فقد وصل إلى نسبة 77.12%.
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.