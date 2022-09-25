https://sputnikarabic.ae/20220925/اليمن-يوقع-اتفاقا-مع-أمريكا-لتأجيل-سداد-فوائد-الديون-1068234946.html
اليمن يوقع اتفاقا مع أمريكا لتأجيل سداد فوائد الديون
اليمن يوقع اتفاقا مع أمريكا لتأجيل سداد فوائد الديون
وقعت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اتفاقية مع الولايات المتحدة لتأجيل دفع فوائد الديون المستحقة للأخيرة، نتيجة ظروف الحرب التي يمر بها البلد العربي منذ 8... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T20:43+0000
2022-09-25T20:43+0000
2022-09-25T20:43+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير المالية اليمني سالم بن بريك، وقع في الرياض، مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن، اتفاقية تأجيل فوائد الديون على اليمن".وأضافت أن "الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الاقتصادية على الساحة اليمنية وتأثيراتها المباشرة على كافة مناحي الحياة العامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل كادر يمني مجال المالية العامة ومجال الشفافية العامة".وتطرق وزير المالية اليمني، إلى "حزمة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين المستوى الاقتصادي، أثمرت في تحقيق نتائج إيجابية الفترة الماضية"، مؤكداً "استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية".وثمن "دعم الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات".وأشاد بـ "جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الحكومة اليمنية، خصوصاً استكمال إجراءات الوديعة للبنك المركزي، ودعم اليمن في المشاريع الاقتصادية والتنموية"، مشيراً إلى "أن المنحة الجديدة من المشتقات النفطية سيتم إيصالها خلال الفترة القادمة".من جهته، أشاد السفير الأمريكي، بـ "الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن"، مؤكداً "استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات".وأواخر العام الماضي، انخفضت ديون اليمن الخارجية بمقدار 480.4 مليون دولار عنها في العام السابق لتصل إلى 5.635 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الدين العام الداخلي مع استمرار الصراع الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي، حسب إحصائيات حكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220114/نادي-باريس-للمقرضين-الدوليين-يمدد-تعليق-ديون-اليمن-1056150845.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
اليمن يوقع اتفاقا مع أمريكا لتأجيل سداد فوائد الديون
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وقعت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اتفاقية مع الولايات المتحدة لتأجيل دفع فوائد الديون المستحقة للأخيرة، نتيجة ظروف الحرب التي يمر بها البلد العربي منذ 8 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير المالية اليمني سالم بن بريك، وقع في الرياض، مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن، اتفاقية تأجيل فوائد الديون على اليمن".
وأضافت أن "الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الاقتصادية على الساحة اليمنية وتأثيراتها المباشرة على كافة مناحي الحياة العامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل كادر يمني مجال المالية العامة ومجال الشفافية العامة".
وتطرق وزير المالية اليمني، إلى "حزمة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين المستوى الاقتصادي، أثمرت في تحقيق نتائج إيجابية الفترة الماضية"، مؤكداً "استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية".
وثمن "دعم الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات".
وأشاد بـ "جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الحكومة اليمنية، خصوصاً استكمال إجراءات الوديعة للبنك المركزي، ودعم اليمن في المشاريع الاقتصادية والتنموية"، مشيراً إلى "أن المنحة الجديدة من المشتقات النفطية سيتم إيصالها خلال الفترة القادمة".
من جهته، أشاد السفير الأمريكي، بـ "الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن"، مؤكداً "استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات".
وأواخر العام الماضي، انخفضت ديون اليمن الخارجية بمقدار 480.4 مليون دولار عنها في العام السابق لتصل إلى 5.635 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الدين العام الداخلي مع استمرار الصراع الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي، حسب إحصائيات حكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.