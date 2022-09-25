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https://sputnikarabic.ae/20220925/اليوم-الثالث-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة--1068202149.html
اليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T04:16+0000
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مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

اليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

04:16 GMT 25.09.2022
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يتبع
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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