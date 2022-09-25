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https://sputnikarabic.ae/20220925/باريس-تكافح-حريقا-هائلا-بأكبر-سوق-للمنتجات-في-العالم-فيديو-1068215322.html
باريس تكافح حريقا هائلا بأكبر سوق للمنتجات في العالم... فيديو
باريس تكافح حريقا هائلا بأكبر سوق للمنتجات في العالم... فيديو
يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا في مستودع بسوق منتجات ضخم يمد العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من الأطعمة الطازجة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:28+0000
2022-09-25T13:28+0000
أخبار باريس
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وينظر أصحاب المحال التجارية والمستودعات في السوق على أنه الأكبر من نوعه في العالم، بحسب "أسوشيتدبرس".وأظهرت مقاطع مصورة يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الحريق الذي اندلع الأحد في سوق رونجيس. وفي أحد هذه المقاطع شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في الهواء.حث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء معالجة الحريق.
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أخبار باريس
أخبار باريس

باريس تكافح حريقا هائلا بأكبر سوق للمنتجات في العالم... فيديو

13:28 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Thierry Malletاشتعال حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019
اشتعال حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Thierry Mallet
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يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا في مستودع بسوق منتجات ضخم يمد العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من الأطعمة الطازجة.
وينظر أصحاب المحال التجارية والمستودعات في السوق على أنه الأكبر من نوعه في العالم، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأظهرت مقاطع مصورة يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الحريق الذي اندلع الأحد في سوق رونجيس. وفي أحد هذه المقاطع شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في الهواء.
حث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء معالجة الحريق.
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