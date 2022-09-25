باريس تكافح حريقا هائلا بأكبر سوق للمنتجات في العالم... فيديو
© AP Photo / Thierry Malletاشتعال حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019
© AP Photo / Thierry Mallet
يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا في مستودع بسوق منتجات ضخم يمد العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من الأطعمة الطازجة.
وينظر أصحاب المحال التجارية والمستودعات في السوق على أنه الأكبر من نوعه في العالم، بحسب "أسوشيتدبرس".
#ValDeMarne #France🇫🇷- Fire blaze intensifies at the #Rungis International Market as seen outside on Av. du 8 Mai 1945 in #ChevillyLarue [📹@ionpapy] pic.twitter.com/4CUFv2LAnR— CyclistAnons (@CyclistAnons) September 25, 2022
وأظهرت مقاطع مصورة يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الحريق الذي اندلع الأحد في سوق رونجيس. وفي أحد هذه المقاطع شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في الهواء.
#ValDeMarne #France🇫🇷- Fire blaze at warehouse of the international market in #Rungis is said to be brought under control by firefighters, building and vehicles seen damaged [📹@ClementLanot] pic.twitter.com/WL4sqY5ap0— CyclistAnons (@CyclistAnons) September 25, 2022
حث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء معالجة الحريق.