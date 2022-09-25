https://sputnikarabic.ae/20220925/بريطانيا-تعتزم-زيادة-ميزانية-الدفاع-إلى-108-مليارات-دولار-بحلول-نهاية-2030-1068201909.html
بريطانيا تعتزم زيادة ميزانية الدفاع إلى 108 مليارات دولار بحلول نهاية 2030
بريطانيا تعتزم زيادة ميزانية الدفاع إلى 108 مليارات دولار بحلول نهاية 2030
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يوم الأحد إن حكومة المملكة المتحدة تعتزم زيادة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 100 مليار جنيه إسترليني (108.5 مليار دولار)... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T03:24+0000
2022-09-25T03:24+0000
2022-09-25T03:24+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال والاس لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "بدون التغيير، كنا نتجه إلى أقل من 2 في المائة [من الإنفاق الدفاعي للناتج المحلي الإجمالي]. ولكن وفقا للتوقعات الحالية، الميزانية الدفاعية ستبلغ 100 مليار جنيه إسترليني تقريبا في الفترة ما بين 2029-30. ميزانيتنا الحالية 48 مليار جنيه إسترليني. إذن هذا هو الفرق في غضون ثماني سنوات، إنه مبلغ ضخم".وأضاف والاس أن الوزارة تخطط لتخصيص أموال إضافية لقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.وفقا له، تعتزم تروس الوفاء بوعد حملتها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
بريطانيا تعتزم زيادة ميزانية الدفاع إلى 108 مليارات دولار بحلول نهاية 2030
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قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يوم الأحد إن حكومة المملكة المتحدة تعتزم زيادة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 100 مليار جنيه إسترليني (108.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2030.
موسكو - سبوتنيك
. وقال والاس لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "بدون التغيير، كنا نتجه إلى أقل من 2 في المائة [من الإنفاق الدفاعي للناتج المحلي الإجمالي]. ولكن وفقا للتوقعات الحالية، الميزانية الدفاعية ستبلغ 100 مليار جنيه إسترليني تقريبا في الفترة ما بين 2029-30. ميزانيتنا الحالية 48 مليار جنيه إسترليني. إذن هذا هو الفرق في غضون ثماني سنوات، إنه مبلغ ضخم".
وأضاف والاس أن الوزارة تخطط لتخصيص أموال إضافية لقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
وفقا له، تعتزم تروس الوفاء بوعد حملتها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي