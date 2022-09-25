بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر "كوفروفيتس" و "إيفان غولوبيتس" أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية
© Sputnik . Alexey Malgavko/
يمثل الكورفيت نوعا من الوحدات البحرية، التي تم تصميمها للاشتباك مع السفن المعادية والوحدات البحرية الصغيرة، حيث يمكنه العمل منفردا أو ضمن تشكيلات بحرية.
ويمثل كورفيت "العقرب الروسي" أو "سكوربيون" نموذجا للوحدات البحرية الصغيرة، التي تم تصميمها ضمن "المشروع 12300"، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
أمس, 18:02 GMT
ولفت الموقع إلى أن كورفيت "العقرب" الروسي يمتلك قدرات شبحية بفضل تصميمه الذي يجعل بصمته الرادارية منخفضة وبالتالي يصعب رصده بواسطة الرادارات المعادية.
ما هو تسليح كورفيت "العقرب" الروسي؟
يمتلك الكورفيت الروسي تسليحا متنوعا يمكنه من التصدي لأهداف معادية سواء أ كانت سفنا حربية أم أهدافا جوية تحاول دخول المناطق التي يقوم بتأمينها ويشمل ذلك:
منظومة صواريخ "ياخونت" المضادة للسفن.
منظومة صواريخ "يوران – إي" المضادة للسفن.
منظومة المدفعية والصواريخ "كاشتان – 1" للدفاع الجوي.
نظام مدفعي عيار 100 ملم.
قاذف قنابل خاص بمكافحة الضفادع البشرية.
ما هي أنظمة الحرب الإلكترونية على متن كورفيت العقرب؟
31 يوليو, 09:50 GMT
يمتلك كورفيت العقرب العديد من وسائل الحرب الإلكترونية، التي يقوم بعضها بمهام دفاعية وأخرى بمهام مضادة لتشويش قدرة العدو على رؤية الوحدات البحرية أثناء تقدمها ويشمل ذلك:
نظام تشويش قصير المدى لتضليل الصواريخ المعادية.
نظام رصد وتتبع الأهداف المعادية بواسطة رادار إيجابي.
نظام مكافحة التشويش الإلكتروني.
أنظمة أخرى خاصة بآليات تمييز الأهداف المعادية.
نظام إدارة معلومات القتال.
جهاز سونار لرصد الأهداف المعادية تحت السطح.
أنظمة ملاحة متطورة لتوجيه السفينة.
ما هي المواصفات الفنية لكورفيت العقرب الروسي؟
الوزن بكامل الحمولة: 460 طنا.
الطول: 57 مترا.
العارضة (عرض السفينة عند منتصفها): 10.3 متر.
السرعة القصوى: 33 عقدة (نحو 61 كلم/ ساعة).
أقصى مدى إبحار: 2000 كيلومتر.
وتمتلك روسيا أسطولا حربيا يضم مئات السفن الحربية، التي تختلف في الحجم والتصميم وفقا لطبيعة المهام، التي ستقوم بها سواء أ كانت مهام حماية وتأمين المياه الإقليمية أم مهاما هجومية ضمن تشكيلات بحرية ضخمة يمكنها العمل في أعالي البحار.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
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