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https://sputnikarabic.ae/20220925/بقدرات-شبحية-معلومات-عن-كورفيت-العقرب-الروسي-1068210629.html
بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"
بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"
يمثل الكورفيت نوعا من الوحدات البحرية، التي تم تصميمها للاشتباك مع السفن المعادية والوحدات البحرية الصغيرة، حيث يمكنه العمل منفردا أو ضمن تشكيلات بحرية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:33+0000
2022-09-25T11:33+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويمثل كورفيت "العقرب الروسي" أو "سكوربيون" نموذجا للوحدات البحرية الصغيرة، التي تم تصميمها ضمن "المشروع 12300"، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن كورفيت "العقرب" الروسي يمتلك قدرات شبحية بفضل تصميمه الذي يجعل بصمته الرادارية منخفضة وبالتالي يصعب رصده بواسطة الرادارات المعادية.ما هو تسليح كورفيت "العقرب" الروسي؟يمتلك الكورفيت الروسي تسليحا متنوعا يمكنه من التصدي لأهداف معادية سواء أ كانت سفنا حربية أم أهدافا جوية تحاول دخول المناطق التي يقوم بتأمينها ويشمل ذلك:ما هي أنظمة الحرب الإلكترونية على متن كورفيت العقرب؟يمتلك كورفيت العقرب العديد من وسائل الحرب الإلكترونية، التي يقوم بعضها بمهام دفاعية وأخرى بمهام مضادة لتشويش قدرة العدو على رؤية الوحدات البحرية أثناء تقدمها ويشمل ذلك:ما هي المواصفات الفنية لكورفيت العقرب الروسي؟وتمتلك روسيا أسطولا حربيا يضم مئات السفن الحربية، التي تختلف في الحجم والتصميم وفقا لطبيعة المهام، التي ستقوم بها سواء أ كانت مهام حماية وتأمين المياه الإقليمية أم مهاما هجومية ضمن تشكيلات بحرية ضخمة يمكنها العمل في أعالي البحار.
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https://sputnikarabic.ae/20220731/في-يوم-البحرية-الروسية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-1065788204.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"

11:33 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر "كوفروفيتس" و "إيفان غولوبيتس" أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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يمثل الكورفيت نوعا من الوحدات البحرية، التي تم تصميمها للاشتباك مع السفن المعادية والوحدات البحرية الصغيرة، حيث يمكنه العمل منفردا أو ضمن تشكيلات بحرية.
ويمثل كورفيت "العقرب الروسي" أو "سكوربيون" نموذجا للوحدات البحرية الصغيرة، التي تم تصميمها ضمن "المشروع 12300"، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
سفينة الحماية الروسية الفرقاطة جيبارد 3.9 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
معلومات عن سفينة الحماية الروسية الخارقة "غيبارد 3.9"
أمس, 18:02 GMT
ولفت الموقع إلى أن كورفيت "العقرب" الروسي يمتلك قدرات شبحية بفضل تصميمه الذي يجعل بصمته الرادارية منخفضة وبالتالي يصعب رصده بواسطة الرادارات المعادية.

ما هو تسليح كورفيت "العقرب" الروسي؟

يمتلك الكورفيت الروسي تسليحا متنوعا يمكنه من التصدي لأهداف معادية سواء أ كانت سفنا حربية أم أهدافا جوية تحاول دخول المناطق التي يقوم بتأمينها ويشمل ذلك:
منظومة صواريخ "ياخونت" المضادة للسفن.
منظومة صواريخ "يوران – إي" المضادة للسفن.
منظومة المدفعية والصواريخ "كاشتان – 1" للدفاع الجوي.
نظام مدفعي عيار 100 ملم.
قاذف قنابل خاص بمكافحة الضفادع البشرية.

ما هي أنظمة الحرب الإلكترونية على متن كورفيت العقرب؟

أحد أفراد سلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية أثناء الإطلاق في زورق بمحرك بالقرب من طراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية بطرس الأكبر في سيفيرومورسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
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يمتلك كورفيت العقرب العديد من وسائل الحرب الإلكترونية، التي يقوم بعضها بمهام دفاعية وأخرى بمهام مضادة لتشويش قدرة العدو على رؤية الوحدات البحرية أثناء تقدمها ويشمل ذلك:
نظام تشويش قصير المدى لتضليل الصواريخ المعادية.
نظام رصد وتتبع الأهداف المعادية بواسطة رادار إيجابي.
نظام مكافحة التشويش الإلكتروني.
أنظمة أخرى خاصة بآليات تمييز الأهداف المعادية.
نظام إدارة معلومات القتال.
جهاز سونار لرصد الأهداف المعادية تحت السطح.
أنظمة ملاحة متطورة لتوجيه السفينة.

ما هي المواصفات الفنية لكورفيت العقرب الروسي؟

الوزن بكامل الحمولة: 460 طنا.
الطول: 57 مترا.
العارضة (عرض السفينة عند منتصفها): 10.3 متر.
السرعة القصوى: 33 عقدة (نحو 61 كلم/ ساعة).
أقصى مدى إبحار: 2000 كيلومتر.
وتمتلك روسيا أسطولا حربيا يضم مئات السفن الحربية، التي تختلف في الحجم والتصميم وفقا لطبيعة المهام، التي ستقوم بها سواء أ كانت مهام حماية وتأمين المياه الإقليمية أم مهاما هجومية ضمن تشكيلات بحرية ضخمة يمكنها العمل في أعالي البحار.
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