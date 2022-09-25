https://sputnikarabic.ae/20220925/بقدرات-شبحية-معلومات-عن-كورفيت-العقرب-الروسي-1068210629.html

بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"

بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"

يمثل الكورفيت نوعا من الوحدات البحرية، التي تم تصميمها للاشتباك مع السفن المعادية والوحدات البحرية الصغيرة، حيث يمكنه العمل منفردا أو ضمن تشكيلات بحرية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T11:33+0000

2022-09-25T11:33+0000

2022-09-25T11:33+0000

رصد عسكري

روسيا

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ويمثل كورفيت "العقرب الروسي" أو "سكوربيون" نموذجا للوحدات البحرية الصغيرة، التي تم تصميمها ضمن "المشروع 12300"، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن كورفيت "العقرب" الروسي يمتلك قدرات شبحية بفضل تصميمه الذي يجعل بصمته الرادارية منخفضة وبالتالي يصعب رصده بواسطة الرادارات المعادية.ما هو تسليح كورفيت "العقرب" الروسي؟يمتلك الكورفيت الروسي تسليحا متنوعا يمكنه من التصدي لأهداف معادية سواء أ كانت سفنا حربية أم أهدافا جوية تحاول دخول المناطق التي يقوم بتأمينها ويشمل ذلك:ما هي أنظمة الحرب الإلكترونية على متن كورفيت العقرب؟يمتلك كورفيت العقرب العديد من وسائل الحرب الإلكترونية، التي يقوم بعضها بمهام دفاعية وأخرى بمهام مضادة لتشويش قدرة العدو على رؤية الوحدات البحرية أثناء تقدمها ويشمل ذلك:ما هي المواصفات الفنية لكورفيت العقرب الروسي؟وتمتلك روسيا أسطولا حربيا يضم مئات السفن الحربية، التي تختلف في الحجم والتصميم وفقا لطبيعة المهام، التي ستقوم بها سواء أ كانت مهام حماية وتأمين المياه الإقليمية أم مهاما هجومية ضمن تشكيلات بحرية ضخمة يمكنها العمل في أعالي البحار.

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رصد عسكري, روسيا