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https://sputnikarabic.ae/20220925/بيل-غيتس-يحذر-من-أن-الاستقطاب-السياسي-قد-ينهي-كل-شيء-في-أمريكا-1068205608.html
بيل غيتس يحذر من أن الاستقطاب السياسي "قد ينهي كل شيء" في أمريكا
بيل غيتس يحذر من أن الاستقطاب السياسي "قد ينهي كل شيء" في أمريكا
عبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، عن مخاوفه بشأن الاستقطاب في السياسة ‏الأمريكية، محذرا من أنه قد "ينهي كل شيء" في البلاد.‏ 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T08:16+0000
2022-09-25T08:16+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال في محادثة رئيسية في قمة "فوربس 400" للعمل الخيري للعام الحالي: "أعترف بأن الاستقطاب السياسي قد ينهي كل شيء، وسنجري انتخابات بلا أغبية، وقد نواجه حربا أهلية".وتابع غيتس المعروف بأعماله الخيرية حول العالم: "ليست لدي خبرة في ذلك، ولن أحوّل أموالي إلى ذلك لأنني لن أعرف كيف أنفقها".وستجرى انتخابات التجديد النصفي داخل أمريكا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يتصارع فيها الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الأمريكي.كما أشار مؤسس شركة "مايكروسوفت" لقمة "فوربس 400" إلى أن الاستقطاب السياسي يسير جنبا إلى جنب مع قضية أخرى، وهي انتشار المعلومات المضللة.وأضاف بيل غيتس معبرا عن وجهة نظره: "يبحث الناس عن حلول بسيطة، والحقيقة هي مملة نوعا ما في بعض الأحيان، إن أي شخص لديه ابتكارات جيدة في الحد من الاستقطاب السياسي، وجعل الحقيقة مثيرة للاهتمام مثل الأشياء المجنونة، فإن ذلك يستحق الاستثمار فيه".وعلى مر السنين، تبرع بيل غيتس وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، بالمليارات لأبحاث اللقاحات وتطويرها وتسليمها من خلال مؤسستهما.وكان غيتس موضوع نظريات المؤامرة، التي تزعم أنه يضع رقائق دقيقة في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد من أجل تتبع الناس، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد غيتس أن الناس صرخوا عليه في الشارع بهذه الاتهامات.
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دونالد ترامب, جو بايدن, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية

بيل غيتس يحذر من أن الاستقطاب السياسي "قد ينهي كل شيء" في أمريكا

08:16 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / MICHAEL LOCCISANOالملياردير الأمريكي، بيل غيتس
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس
© AFP 2022 / MICHAEL LOCCISANO
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عبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، عن مخاوفه بشأن الاستقطاب في السياسة ‏الأمريكية، محذرا من أنه قد "ينهي كل شيء" في البلاد.‏
وقال في محادثة رئيسية في قمة "فوربس 400" للعمل الخيري للعام الحالي: "أعترف بأن الاستقطاب السياسي قد ينهي كل شيء، وسنجري انتخابات بلا أغبية، وقد نواجه حربا أهلية".
وتابع غيتس المعروف بأعماله الخيرية حول العالم: "ليست لدي خبرة في ذلك، ولن أحوّل أموالي إلى ذلك لأنني لن أعرف كيف أنفقها".
وستجرى انتخابات التجديد النصفي داخل أمريكا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يتصارع فيها الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الأمريكي.
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كما أشار مؤسس شركة "مايكروسوفت" لقمة "فوربس 400" إلى أن الاستقطاب السياسي يسير جنبا إلى جنب مع قضية أخرى، وهي انتشار المعلومات المضللة.

وتابع موضحا: "إن الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة يمثلان مشكلة"، لافتا في هذا السياق إلى أن "أحد الكتب الأكثر مبيعا في العام الماضي كان لروبرت كينيدي، والذي يقول فيه إنني أحب أن أكسب المال وأقتل الملايين من الناس باللقاحات"، وأردف غيتس معلقا على المقولة: "إنه لأمر جنوني أن بياع الكتاب بشكل جيد".

وأضاف بيل غيتس معبرا عن وجهة نظره: "يبحث الناس عن حلول بسيطة، والحقيقة هي مملة نوعا ما في بعض الأحيان، إن أي شخص لديه ابتكارات جيدة في الحد من الاستقطاب السياسي، وجعل الحقيقة مثيرة للاهتمام مثل الأشياء المجنونة، فإن ذلك يستحق الاستثمار فيه".
وعلى مر السنين، تبرع بيل غيتس وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، بالمليارات لأبحاث اللقاحات وتطويرها وتسليمها من خلال مؤسستهما.
وكان غيتس موضوع نظريات المؤامرة، التي تزعم أنه يضع رقائق دقيقة في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد من أجل تتبع الناس، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد غيتس أن الناس صرخوا عليه في الشارع بهذه الاتهامات.
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