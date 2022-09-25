https://sputnikarabic.ae/20220925/تحييد-مجموعة-عملاء-للاستخبارات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1068202670.html

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": تحييد مجموعة عملاء للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": تحييد مجموعة عملاء للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

أعلن مصدر أمني روسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أنه تم تحييد مجموعة عملاء كانوا يقومون بتوجيه ضربات المدفعية الأوكرانية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T04:56+0000

2022-09-25T04:56+0000

2022-09-25T05:21+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني، قام بعض العاملين في المحمية بجمع ونقل البيانات عن تحركات الجيش الروسي. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتجهيز المخابئ حيث تم تخزين الأسلحة، وساعدوا في نقل المخربين المسلحين ذهابا وإيابا عبر نهر دنيبر. كانوا يساعدون مجموعات التخريب والاستطلاع في تنفيذ مهامها".ومن بين المعتقلين، نائب مدير محمية "كينبورن سبيت" الطبيعية فيكتور تارانوف، الذي اعترف بأنه كان يتواصل مع صهره ليونيد غولوفكو وهو من ضباط الأمن الأوكراني، وينفذ كل تعليماته.وقال تارانوف: "قمت بتشكيل مجموعة من المتعاونين مع الأمن الأوكراني من بين حراس المحمية، كانت مهمتها جمع المعلومات عن تحركات القوات الروسية في المنطقة. كانوا يسلمون هذه المعلومات لي لأقوم بنقلها الى ليونيد غولوفكو".ولفت تارانوف إلى أن المجموعة قامت كذلك بتوجيه نيران المدفعية الأوكرانية، ونقل المسلحين وتنظيم مخبأ للأسلحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها الأربعاء، للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط، مؤكداً ضرورة دعم الاقتراح بإعلان تعبئة جزئية للجيش، بهدف حماية روسيا وسيادتها وسلامتها.

https://sputnikarabic.ae/20220924/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-35-في-زابوروجيه-وأكثر-من-31-في-خيرسون-1068197209.html

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