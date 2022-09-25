https://sputnikarabic.ae/20220925/تركيا-تعلن-تحييد-4-مسلحين-في-شمال-العراق-1068208424.html
تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين في شمال العراق
تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين في شمال العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 4 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:45+0000
2022-09-25T10:45+0000
2022-09-25T10:45+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050395381_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_61c61b3ae42fa8fa3a9792ec7a8f090e.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت وزارة الدفاع أنه تم تحييد "الإرهابيين" في نطاق عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل".وأكد بيان وزارة الدفاع مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين في شمال العراق.وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220910/أنقرة-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067565735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050395381_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_0678d6eabe9c7760f61ba41b119bae95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين في شمال العراق
تابعنا عبر
أعلن الجيش التركي تحييد 4 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وذكرت وزارة الدفاع أنه تم تحييد "الإرهابيين" في نطاق عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل".
وأكد بيان وزارة الدفاع مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين في شمال العراق.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.