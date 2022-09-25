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تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين في شمال العراق
تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين في شمال العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 4 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:45+0000
2022-09-25T10:45+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت وزارة الدفاع أنه تم تحييد "الإرهابيين" في نطاق عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل".وأكد بيان وزارة الدفاع مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين في شمال العراق.وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220910/أنقرة-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067565735.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين في شمال العراق

10:45 GMT 25.09.2022
© Sputnik . ATTIA ALATTIAمقتل وإصابة جنود أتراك بهجوم صاروخي شمال سوريا
مقتل وإصابة جنود أتراك بهجوم صاروخي شمال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
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أعلن الجيش التركي تحييد 4 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
أنقرة تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
10 سبتمبر, 18:48 GMT
وذكرت وزارة الدفاع أنه تم تحييد "الإرهابيين" في نطاق عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل".
وأكد بيان وزارة الدفاع مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين في شمال العراق.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
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