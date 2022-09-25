https://sputnikarabic.ae/20220925/تعزيز-الإجراءات-الأمنية-بعد-الهجوم-الصاروخي-على-خيرسون-1068208770.html
تعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الصاروخي على خيرسون
تعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الصاروخي على خيرسون
أكد رئيس حكومة المقاطعة في خيرسون، سيرغي إليسيف، اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الصاروخي صباح اليوم. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:57+0000
2022-09-25T10:57+0000
2022-09-25T10:57+0000
العالم
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ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون عن إليسيف قوله: "سيتم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية اللازمة في المدينة وضواحيها. وسيتم تحديد جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه ومحاسبتهم وفقا للقانون".أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأوكراني على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي يتحمل مسؤوليته المباشرة نظام كييف.وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون بيانا رسميا، جاء فيه: "الهجوم الصاروخي على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي مخطط له وتتحمل مسؤوليته القيادة العسكرية والسياسية في كييف".وأكدت الإدارة أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-الهجوم-الإرهابي--الصاروخي-على-فندق-وسط-المدينة-1068204131.html
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العالم
تعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الصاروخي على خيرسون
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أكد رئيس حكومة المقاطعة في خيرسون، سيرغي إليسيف، اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الصاروخي صباح اليوم.
ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون عن إليسيف قوله: "سيتم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية اللازمة في المدينة وضواحيها. وسيتم تحديد جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه ومحاسبتهم وفقا للقانون".
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأوكراني
على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي يتحمل مسؤوليته المباشرة نظام كييف.
وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون بيانا رسميا، جاء فيه: "الهجوم الصاروخي
على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي مخطط له وتتحمل مسؤوليته القيادة العسكرية والسياسية في كييف".
وأكدت الإدارة أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون
مستمر.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.