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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068202556.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T05:12+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
العالم, новый онлайн для белой редактуры
طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:12 GMT 25.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:22 GMT 25.09.2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": تحييد مجموعة عملاء للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
04:56 GMT
05:12 GMT 25.09.2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بيرفومايسكوي و نيتيلوفو في مناطق دونيتسك
04:40 GMT
04:40 GMT 25.09.2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه
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Мужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:16 GMT
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