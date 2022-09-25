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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068202556.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T05:12+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
العالم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
05:12 GMT 25.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:22 GMT 25.09.2022
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04:56 GMT
05:12 GMT 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بيرفومايسكوي و نيتيلوفو في مناطق دونيتسك
04:40 GMT
04:40 GMT 25.09.2022
القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه
أمس, 23:52 GMT
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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اليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
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