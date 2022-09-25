https://sputnikarabic.ae/20220925/جيروزاليم-بوست-الإسرائيلية-تختار-زيلينسكي-اليهودي-الأكثر-نفوذا-في-العالم-1068236969.html
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تختار زيلينسكي اليهودي "الأكثر نفوذا في العالم"
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تختار زيلينسكي اليهودي "الأكثر نفوذا في العالم"
اختارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي له جذور يهودية، باعتباره اليهودي الأكثر نفوذا في العالم لعام 2022. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T23:31+0000
2022-09-25T23:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة اليومية: "لا يوجد الكثير من القادة السياسيين الذين يجدون أنفسهم يترقون إلى وضع أيقوني، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح واحدا منهم هذا العام".وتضم القائمة 50 شخصا مؤثرا من جميع مناحي الحياة - من السياسيين إلى الفنانين إلى العلماء ورجال الأعمال.واحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن والمبعوث الأمريكي إلى إسرائيل توم نيدز والزعيم الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو المراكز الخمسة الأولى.وجاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المركز الثامن.
https://sputnikarabic.ae/20220901/زيلينسكي-يحث-الإسرائيليين-على-عدم-القدوم-إلى-أومان-الأوكرانية-خلال-الأعياد-اليهودية-1067146303.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تختار زيلينسكي اليهودي "الأكثر نفوذا في العالم"
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اختارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي له جذور يهودية، باعتباره اليهودي الأكثر نفوذا في العالم لعام 2022.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الصحيفة اليومية: "لا يوجد الكثير من القادة السياسيين الذين يجدون أنفسهم يترقون إلى وضع أيقوني، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح واحدا منهم هذا العام".
وتضم القائمة 50 شخصا مؤثرا من جميع مناحي الحياة - من السياسيين إلى الفنانين إلى العلماء ورجال الأعمال.
واحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن والمبعوث الأمريكي إلى إسرائيل توم نيدز والزعيم الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو المراكز الخمسة الأولى.
وجاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المركز الثامن.