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https://sputnikarabic.ae/20220925/جيروزاليم-بوست-الإسرائيلية-تختار-زيلينسكي-اليهودي-الأكثر-نفوذا-في-العالم-1068236969.html
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تختار زيلينسكي اليهودي "الأكثر نفوذا في العالم"
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تختار زيلينسكي اليهودي "الأكثر نفوذا في العالم"
اختارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي له جذور يهودية، باعتباره اليهودي الأكثر نفوذا في العالم لعام 2022. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T23:31+0000
2022-09-25T23:31+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة اليومية: "لا يوجد الكثير من القادة السياسيين الذين يجدون أنفسهم يترقون إلى وضع أيقوني، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح واحدا منهم هذا العام".وتضم القائمة 50 شخصا مؤثرا من جميع مناحي الحياة - من السياسيين إلى الفنانين إلى العلماء ورجال الأعمال.واحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن والمبعوث الأمريكي إلى إسرائيل توم نيدز والزعيم الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو المراكز الخمسة الأولى.وجاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المركز الثامن.
https://sputnikarabic.ae/20220901/زيلينسكي-يحث-الإسرائيليين-على-عدم-القدوم-إلى-أومان-الأوكرانية-خلال-الأعياد-اليهودية-1067146303.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل
أخبار أوكرانيا, إسرائيل

"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تختار زيلينسكي اليهودي "الأكثر نفوذا في العالم"

23:31 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Стрингер
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اختارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي له جذور يهودية، باعتباره اليهودي الأكثر نفوذا في العالم لعام 2022.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة اليومية: "لا يوجد الكثير من القادة السياسيين الذين يجدون أنفسهم يترقون إلى وضع أيقوني، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح واحدا منهم هذا العام".
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
زيلينسكي يحث الإسرائيليين على عدم القدوم إلى أومان الأوكرانية خلال الأعياد اليهودية
1 سبتمبر, 13:54 GMT
وتضم القائمة 50 شخصا مؤثرا من جميع مناحي الحياة - من السياسيين إلى الفنانين إلى العلماء ورجال الأعمال.
واحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن والمبعوث الأمريكي إلى إسرائيل توم نيدز والزعيم الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو المراكز الخمسة الأولى.
وجاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المركز الثامن.
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