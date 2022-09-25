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حرائق في أحياء بالقدس خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.. فيديوهات
حرائق في أحياء بالقدس خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.. فيديوهات
اندلع حريق في بلدة الطور بمدينة القدس الشرقية جراء مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة الإسرائيلية وشباب فلسطينيين. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:24+0000
2022-09-25T21:24+0000
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد: "اندلع حريق في حي الطور بالقدس الشرقية خلال مواجهات بين قوات الأمن والفلسطينيين".وبثت مواقع مقدسية مقطع فيديو يظهر اندلاع النيران في أحد المنازل، وقال موقع "القسطل" إن النيران اشتعلت في بلدة الطور "جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل (الصوت) بشكل مكثف صوب الشبان".كذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق الفلسطينيين الألعاب النارية تجاه الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة، التي شهدت هي الأخرى اندلاع حريق في أحد منازلها.كما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي جبل المبكر بالقدس الشرقية.ولليوم الثالث على التوالي تشهد بلدات وأحياء مدينة القدس الشرقية مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، وسط تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية من تصاعد التوترات بالقدس خلال الأعياد اليهودية، التي يتوقع أن ينفذ خلالها مستوطنون متطرفون اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

حرائق في أحياء بالقدس خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.. فيديوهات

21:24 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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اندلع حريق في بلدة الطور بمدينة القدس الشرقية جراء مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة الإسرائيلية وشباب فلسطينيين.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد: "اندلع حريق في حي الطور بالقدس الشرقية خلال مواجهات بين قوات الأمن والفلسطينيين".
وبثت مواقع مقدسية مقطع فيديو يظهر اندلاع النيران في أحد المنازل، وقال موقع "القسطل" إن النيران اشتعلت في بلدة الطور "جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل (الصوت) بشكل مكثف صوب الشبان".
كذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.
وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق الفلسطينيين الألعاب النارية تجاه الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة، التي شهدت هي الأخرى اندلاع حريق في أحد منازلها.
كما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي جبل المبكر بالقدس الشرقية.
ولليوم الثالث على التوالي تشهد بلدات وأحياء مدينة القدس الشرقية مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، وسط تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية من تصاعد التوترات بالقدس خلال الأعياد اليهودية، التي يتوقع أن ينفذ خلالها مستوطنون متطرفون اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
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