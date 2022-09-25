حرائق في أحياء بالقدس خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.. فيديوهات
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
اندلع حريق في بلدة الطور بمدينة القدس الشرقية جراء مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة الإسرائيلية وشباب فلسطينيين.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد: "اندلع حريق في حي الطور بالقدس الشرقية خلال مواجهات بين قوات الأمن والفلسطينيين".
وبثت مواقع مقدسية مقطع فيديو يظهر اندلاع النيران في أحد المنازل، وقال موقع "القسطل" إن النيران اشتعلت في بلدة الطور "جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل (الصوت) بشكل مكثف صوب الشبان".
שריפה פרצה בשכונת א-טור שבמזרח ירושלים במהלך עימותים בין כוחות הביטחון לפלסטינים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/Z6DydtqySR— כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2022
استمرار المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس pic.twitter.com/9kYSl1Xm56— AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022
كذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.
#عاجل قوات الاحتلال تحتجز شابين في بلدة سلوان بالقدس pic.twitter.com/VdFQ0gV42T— AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022
وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق الفلسطينيين الألعاب النارية تجاه الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة، التي شهدت هي الأخرى اندلاع حريق في أحد منازلها.
اندلاع حريق داخل منزل في بلدة سلوان بالقدس وطواقم الإطفاء تهرع للمكان pic.twitter.com/oMeP77ntVO— AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022
من أمام المنزل الذي اندلعت النيران بداخله جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل بشكل مكثف صوب الأهالي في حي بئر أيوب ببلدة سلوان بالقدس pic.twitter.com/gTxKDkYzT8— AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022
كما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي جبل المبكر بالقدس الشرقية.
إطلاق المفرقعات النارية اتجاه قوات الاحتلال خلال المواجهات المستمرة في بلدة جبل المكبر بالقدس pic.twitter.com/1rDe1O7eU4— AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022
ولليوم الثالث على التوالي تشهد بلدات وأحياء مدينة القدس الشرقية مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، وسط تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية من تصاعد التوترات بالقدس خلال الأعياد اليهودية، التي يتوقع أن ينفذ خلالها مستوطنون متطرفون اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.