https://sputnikarabic.ae/20220925/حماس-تدعو-الفلسطينيين-لمواجهة-أخطر-عدوان-على-الأقصى-منذ-احتلاله-1068223416.html

"حماس" تدعو الفلسطينيين لمواجهة "أخطر عدوان على الأقصى منذ احتلاله"

"حماس" تدعو الفلسطينيين لمواجهة "أخطر عدوان على الأقصى منذ احتلاله"

دعت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، الفلسطينيين إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى لمواجهة "أخطر عدوان منذ احتلاله" عام 1967. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T16:14+0000

2022-09-25T16:14+0000

2022-09-25T16:14+0000

حركة حماس

إسرائيل

آخر أخبار القدس الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، على وقع تخطيط جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية.وتعهد القانوع بألا تتخلى "المقاومة الفلسطينية عن مسؤولياتها إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث داخله، بحسب موقع "فلسطين نيوز".واعتبر المتحدث باسم حماس أن "الأقصى يتعرض لأخطر وأوسع عدوان منذ احتلاله، واقتحامات المستوطنين تشكل مرحلة جديدة من تهويد المسجد".ودعا الفلسطينيين إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه لحمايته من الاقتحامات"، معتبرا أن "الاحتلال يسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، مبينا أنه يتقدم بخطوة جريئة تجاه المسجد الأقصى".وشدد القانوع على أن "التطبيع مع الاحتلال منحه الشرعية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى".ويحتفل اليهود اليوم وحتى الثلاثاء، برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنات اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير عبري عن تسجيل رقم قياسي لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد منظمات المعبد المتطرف أن 47988 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام العبري الأخير (من سبتمبر/أيلول 2021- سبتمبر الجاري).وأضافت أن العدد الجديد يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بعدد مقتحمي المسجد خلال العام الذي سبقه.

https://sputnikarabic.ae/20220925/تقرير-نحو-48-ألف-مستوطن-اقتحموا-الأقصى-خلال-الـ-12-شهر-الماضية-1068217646.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن