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https://sputnikarabic.ae/20220925/خبير-كلمة-لافروف-في-الأمم-المتحدة-بمثابة-بيان-عن-قيام-معالم-عالم-جديد-متعدد-الأقطاب--1068212262.html
خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب
خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب
تتناول الحلقة ما أعلن عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن النموذج أحادي القطب والذي يخدم الغرب أصبح من الماضي، وأن... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:46+0000
2022-09-25T11:46+0000
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خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب
خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب
كما شن لافروف بكلمته انتقادا لاذعا لواشنطن وحلفائها، ومحاولاتهم للهيمنة على العالم، وابتزاز الدول، واعتبر أن الناتو خلق تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا.يقول رئيس المركز الثقافي العربي الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио
راديو, حول العالم, аудио

خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب

11:46 GMT 25.09.2022
خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول الحلقة ما أعلن عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن النموذج أحادي القطب والذي يخدم الغرب أصبح من الماضي، وأن اليوم يشهد صياغة مستقبل النظام العالمي الجديد.
كما شن لافروف بكلمته انتقادا لاذعا لواشنطن وحلفائها، ومحاولاتهم للهيمنة على العالم، وابتزاز الدول، واعتبر أن الناتو خلق تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا.
يقول رئيس المركز الثقافي العربي الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" كلمة الوزير سيرغي لافروف في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بمثابة بيان للعالم، إلى شكل معالم عالم جديد، متعدد الأقطاب، الذي يعتمد على المساواة والاحترام المتبادل، والسيادة بين الدول، وتطرق إلى ما تقوم به الأدوات الغربية من تدخل وتدمير واستعمار سابق، وعدم الخروج من عقلية الهيمنة والسرقات إلى مارسوها تاريخيا، ويمارسونها حاليا سواء في سوريا أو أوكرانيا وفي دول أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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