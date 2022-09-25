https://sputnikarabic.ae/20220925/خبير-كلمة-لافروف-في-الأمم-المتحدة-بمثابة-بيان-عن-قيام-معالم-عالم-جديد-متعدد-الأقطاب--1068212262.html

خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب

خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب

تتناول الحلقة ما أعلن عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن النموذج أحادي القطب والذي يخدم الغرب أصبح من الماضي، وأن... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T11:46+0000

2022-09-25T11:46+0000

2022-09-25T11:46+0000

راديو

حول العالم

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خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب خبير: كلمة لافروف في الأمم المتحدة بمثابة بيان عن قيام معالم عالم جديد متعدد الأقطاب

كما شن لافروف بكلمته انتقادا لاذعا لواشنطن وحلفائها، ومحاولاتهم للهيمنة على العالم، وابتزاز الدول، واعتبر أن الناتو خلق تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا.يقول رئيس المركز الثقافي العربي الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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