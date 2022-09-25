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https://sputnikarabic.ae/20220925/دبلوماسي-عربي-يشاهد-مباراة-خلال-انعقاد-اجتماع-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-صور-وفيديو--1068214968.html
دبلوماسي عربي يشاهد مباراة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة... صور وفيديو
دبلوماسي عربي يشاهد مباراة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة... صور وفيديو
أثارت مشاهد صورت من داخل مقر الأمم المتحدة لدبلوماسي قيل إنه عراقي الجنسية، يتابع مباراة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ظهر الدبلوماسي... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:30+0000
2022-09-25T13:34+0000
العالم العربي
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وتداول مغردون عراقيون وعرب صورا ومشاهد تظهر الدبلوماسي العراقي وهو جالس على إحدى الطاولات المخصصة للدبلوماسيين، حيث وضع حاسوبه وجلس يتابع مباراة كرة قدم، كما تظهر الصورة المتداولة.وشارك نشطاء الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مظهرين ردود فعل غاضبة من تصرف الدبلوماسي، رابطين بين تصرف الدبلوماسي وطريقة اختيار الحكومة العراقية لموظفيها، معتبرين أن هذا المشهد هو نتيجة طبيعية "لنظام المحاصصة واختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية"، بحسب أحد المغردين.وعلقت وزارة الخارجية العراقية في بيان صدر عنها أمس ونشر على صفحتها الرسمية في "تويتر"، على المشهد مؤكدة أنها "تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها".وعلى الرغم من أن الصورة التي يبدو أنها التقطت بواسطة إحدى الكاميرات المنتشرة في قاعة الأمم المتحدة، أو بواسطة كاميرات المراقبة، لم تظهر وجه الدبلوماسي الذي قيل إنه عراقي الجنسية، إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع من قبل وكالات محلية عراقية وعربية، فيما لم يظهر تأكيد رسمي يؤكد هوية الدبلوماسي أو البلد الذي ينتمي إليه.
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

دبلوماسي عربي يشاهد مباراة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة... صور وفيديو

13:30 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 25.09.2022)
© RIA Novosti . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© RIA Novosti . Eduard Pesov
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أثارت مشاهد صورت من داخل مقر الأمم المتحدة لدبلوماسي قيل إنه عراقي الجنسية، يتابع مباراة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ظهر الدبلوماسي وهو يشاهد المباراة عن طريق جهاز حاسوب محمول.
وتداول مغردون عراقيون وعرب صورا ومشاهد تظهر الدبلوماسي العراقي وهو جالس على إحدى الطاولات المخصصة للدبلوماسيين، حيث وضع حاسوبه وجلس يتابع مباراة كرة قدم، كما تظهر الصورة المتداولة.
وشارك نشطاء الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مظهرين ردود فعل غاضبة من تصرف الدبلوماسي، رابطين بين تصرف الدبلوماسي وطريقة اختيار الحكومة العراقية لموظفيها، معتبرين أن هذا المشهد هو نتيجة طبيعية "لنظام المحاصصة واختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية"، بحسب أحد المغردين.
وعلقت وزارة الخارجية العراقية في بيان صدر عنها أمس ونشر على صفحتها الرسمية في "تويتر"، على المشهد مؤكدة أنها "تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها".
وعلى الرغم من أن الصورة التي يبدو أنها التقطت بواسطة إحدى الكاميرات المنتشرة في قاعة الأمم المتحدة، أو بواسطة كاميرات المراقبة، لم تظهر وجه الدبلوماسي الذي قيل إنه عراقي الجنسية، إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع من قبل وكالات محلية عراقية وعربية، فيما لم يظهر تأكيد رسمي يؤكد هوية الدبلوماسي أو البلد الذي ينتمي إليه.
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