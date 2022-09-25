دبلوماسي عربي يشاهد مباراة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة... صور وفيديو
13:30 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 25.09.2022)
© RIA Novosti . Eduard Pesov/
أثارت مشاهد صورت من داخل مقر الأمم المتحدة لدبلوماسي قيل إنه عراقي الجنسية، يتابع مباراة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ظهر الدبلوماسي وهو يشاهد المباراة عن طريق جهاز حاسوب محمول.
وتداول مغردون عراقيون وعرب صورا ومشاهد تظهر الدبلوماسي العراقي وهو جالس على إحدى الطاولات المخصصة للدبلوماسيين، حيث وضع حاسوبه وجلس يتابع مباراة كرة قدم، كما تظهر الصورة المتداولة.
إذا دبلوماسي عراقي يتابع مباراة لكرة القدم و هو جالس في إجتماع الأمم المتحدة،— الأغا ...🌺 (@Alaghaali3142) September 25, 2022
فما مصير العراق و هو بيد الزعاطيط ..؟!!😡 pic.twitter.com/W8kVNJPUhn
وشارك نشطاء الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مظهرين ردود فعل غاضبة من تصرف الدبلوماسي، رابطين بين تصرف الدبلوماسي وطريقة اختيار الحكومة العراقية لموظفيها، معتبرين أن هذا المشهد هو نتيجة طبيعية "لنظام المحاصصة واختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية"، بحسب أحد المغردين.
دبلوماسي عراقي ينشغل بمتابعة مباراة كرة قدم خلال حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. والخارجية العراقية تتوعد #إرم_نيوز #العراق pic.twitter.com/K9eBKs4JOc— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) September 25, 2022
وعلقت وزارة الخارجية العراقية في بيان صدر عنها أمس ونشر على صفحتها الرسمية في "تويتر"، على المشهد مؤكدة أنها "تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها".
وزارة الخارجيَّة تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها. pic.twitter.com/X6wdrj94G6— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 24, 2022
وعلى الرغم من أن الصورة التي يبدو أنها التقطت بواسطة إحدى الكاميرات المنتشرة في قاعة الأمم المتحدة، أو بواسطة كاميرات المراقبة، لم تظهر وجه الدبلوماسي الذي قيل إنه عراقي الجنسية، إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع من قبل وكالات محلية عراقية وعربية، فيما لم يظهر تأكيد رسمي يؤكد هوية الدبلوماسي أو البلد الذي ينتمي إليه.