https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-الإمارات-ومستشار-ألمانيا-يشهدان-توقيع-اتفاقية-استراتيجية-في-الطاقة-والصناعة-1068213098.html
رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة
رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة
شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية في مجال تسريع أمن... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T12:11+0000
2022-09-25T12:11+0000
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وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة "أدنوك" الإماراتية بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محظة "آردبليو إي" الألمانية العائمة لاستيراد الغاز، وحجز شحنات إضافية من الغاز، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما تقوم "أدنوك" بتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا، وتورد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل لعملائها هناك، دعما لأمن الطاقة في ألمانيا عام 2023.وتقوم مدينة "مصدر" الإماراتية وفقا للاتفاقية بتكثيف جهودها لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح في شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا، لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، وذلك مع حلول عام 2030.وبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب (وام).وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة جدة، أمس السبت.وتأتي السعودية كأول محطة ضمن رحلة يقوم بها شولتس إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة تحالفات جديدة.سارعت الحكومة الألمانية الجديدة، منذ وصولها للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى البحث عن مصادر جديدة للنفط والفحم والغاز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي حين تراجعت الواردات من روسيا بشكل حاد، هناك مخاوف من أن ألمانيا مثل غيرها من الدول الأوروبية يمكن أن تواجه نقصا في الطاقة خلال الأشهر المقبلة.ويشكل سد الفجوة في إمدادات الغاز الطبيعي قلقا خاصا، وأحد أسباب توجه شولتس إلى الإمارات وقطر مع وفد تجاري رفيع المستوى، حسبما ذكر مسؤولون رفيعو المستوى.وذكر مسؤول ألماني آخر اشترط عدم ذكر اسمه: "بالطبع هذه الرحلة تتابع عن كثب... لا يمكننا رفض عقد مثل هذه الاجتماعات ومثل هذا التعاون".وأضاف المسؤول: "في عالم يضم 193 دولة واختلافات كبيرة، ليس المستشار الألماني فحسب، بل العديد من القادة الآخرين كذلك يسعون لإجراء محادثات في الوقت الحالي ويحاولون تشكيل تحالفات جديدة وتعزيز العلاقات القديمة".
https://sputnikarabic.ae/20220924/سفير-قطر-في-برلين-زيارة-المستشار-الألماني-للدوحة-تعكس-مستوى-العلاقات-الثنائية-المتميز-1068196578.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي
رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة
12:11 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.
وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة "أدنوك" الإماراتية بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محظة "آردبليو إي" الألمانية العائمة لاستيراد الغاز، وحجز شحنات إضافية من الغاز، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما تقوم "أدنوك" بتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا، وتورد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل لعملائها هناك، دعما لأمن الطاقة في ألمانيا عام 2023.
وتقوم مدينة "مصدر" الإماراتية وفقا للاتفاقية بتكثيف جهودها لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح في شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا، لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، وذلك مع حلول عام 2030.
وبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب (وام).
وأكد الطرفان أن "التعاون والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف القضايا والأزمات ومواصلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة جدة
، أمس السبت.
وتأتي السعودية كأول محطة ضمن رحلة يقوم بها شولتس إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة تحالفات جديدة.
سارعت الحكومة الألمانية الجديدة، منذ وصولها للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى البحث عن مصادر جديدة للنفط والفحم والغاز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وفي حين تراجعت الواردات من روسيا بشكل حاد، هناك مخاوف من أن ألمانيا مثل غيرها من الدول الأوروبية يمكن أن تواجه نقصا في الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
ويشكل سد الفجوة في إمدادات الغاز الطبيعي قلقا خاصا، وأحد أسباب توجه شولتس إلى الإمارات وقطر مع وفد تجاري رفيع المستوى، حسبما ذكر مسؤولون رفيعو المستوى.
وذكر مسؤول ألماني آخر اشترط عدم ذكر اسمه: "بالطبع هذه الرحلة
تتابع عن كثب... لا يمكننا رفض عقد مثل هذه الاجتماعات ومثل هذا التعاون".
وأضاف المسؤول: "في عالم يضم 193 دولة واختلافات كبيرة، ليس المستشار الألماني فحسب، بل العديد من القادة الآخرين كذلك يسعون لإجراء محادثات في الوقت الحالي ويحاولون تشكيل تحالفات جديدة وتعزيز العلاقات القديمة".