https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-الإمارات-ومستشار-ألمانيا-يشهدان-توقيع-اتفاقية-استراتيجية-في-الطاقة-والصناعة-1068213098.html

رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة

رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة

شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف ‏شولتس، اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية في مجال تسريع أمن... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T12:11+0000

2022-09-25T12:11+0000

2022-09-25T12:22+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار ألمانيا

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064876197_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_56f5641e1d7f7f79182c8c0146e35273.jpg

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة "أدنوك" الإماراتية بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محظة "آردبليو إي" الألمانية العائمة لاستيراد الغاز، وحجز شحنات إضافية من الغاز، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما تقوم "أدنوك" بتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا، وتورد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل لعملائها هناك، دعما لأمن الطاقة في ألمانيا عام 2023.وتقوم مدينة "مصدر" الإماراتية وفقا للاتفاقية بتكثيف جهودها لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح في شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا، لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، وذلك مع حلول عام 2030.وبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب (وام).وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة جدة، أمس السبت.وتأتي السعودية كأول محطة ضمن رحلة يقوم بها شولتس إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة تحالفات جديدة.سارعت الحكومة الألمانية الجديدة، منذ وصولها للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى البحث عن مصادر جديدة للنفط والفحم والغاز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي حين تراجعت الواردات من روسيا بشكل حاد، هناك مخاوف من أن ألمانيا مثل غيرها من الدول الأوروبية يمكن أن تواجه نقصا في الطاقة خلال الأشهر المقبلة.ويشكل سد الفجوة في إمدادات الغاز الطبيعي قلقا خاصا، وأحد أسباب توجه شولتس إلى الإمارات وقطر مع وفد تجاري رفيع المستوى، حسبما ذكر مسؤولون رفيعو المستوى.وذكر مسؤول ألماني آخر اشترط عدم ذكر اسمه: "بالطبع هذه الرحلة تتابع عن كثب... لا يمكننا رفض عقد مثل هذه الاجتماعات ومثل هذا التعاون".وأضاف المسؤول: "في عالم يضم 193 دولة واختلافات كبيرة، ليس المستشار الألماني فحسب، بل العديد من القادة الآخرين كذلك يسعون لإجراء محادثات في الوقت الحالي ويحاولون تشكيل تحالفات جديدة وتعزيز العلاقات القديمة".

https://sputnikarabic.ae/20220924/سفير-قطر-في-برلين-زيارة-المستشار-الألماني-للدوحة-تعكس-مستوى-العلاقات-الثنائية-المتميز-1068196578.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي