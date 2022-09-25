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https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-البرلمان-العربي-يدين-الهجوم-الإرهابي-على-مركز-تدريب-في-الصومال-1068226677.html
رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريب في الصومال
رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريب في الصومال
أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T17:35+0000
2022-09-25T17:35+0000
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وبحسب بيان للبرلمان العربي، اليوم الأحد، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إدانة الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من المجندين بالجيش الصومالي، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الصومال.كما أكد "تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل مع الصومال في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار".ولفت إلى "ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف العربي والدولي لدعم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في حربها ضد الإرهاب لاقتلاعه من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن الصوماليين والإقليميين".وفقا لموقع "غاروي" الإخباري المحلي: "قتل انتحاري ما لا يقل عن 10 مجندين بالجيش وجرح العشرات إثر تفجير نفسه خارج مدرسة الجنرال ديغا بادان للتدريب العسكري في جنوب مقديشو".وبحسب الموقع المحلي فقد "أعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20220925/مقتل-10-مجندين-في-الجيش-الصومالي-بتفجير-انتحاري-بمقديشو--1068205970.html
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الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريب في الصومال

17:35 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو.
وبحسب بيان للبرلمان العربي، اليوم الأحد، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إدانة الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من المجندين بالجيش الصومالي، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الصومال.
كما أكد "تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل مع الصومال في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار".
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
مقتل 10 مجندين في الجيش الصومالي بتفجير انتحاري بمقديشو
08:45 GMT
ولفت إلى "ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف العربي والدولي لدعم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في حربها ضد الإرهاب لاقتلاعه من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن الصوماليين والإقليميين".
وفقا لموقع "غاروي" الإخباري المحلي: "قتل انتحاري ما لا يقل عن 10 مجندين بالجيش وجرح العشرات إثر تفجير نفسه خارج مدرسة الجنرال ديغا بادان للتدريب العسكري في جنوب مقديشو".
وبحسب الموقع المحلي فقد "أعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم".
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