رئيس السلطة القضائية في إيران يدعو إلى التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية التي تقود الاحتجاجات
© AFP 2022 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
© AFP 2022 / -
دعا رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين ايجئي، اليوم الأحد، إلى التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية التي تقود الاحتجاجات في البلاد.
وقال ايجئي، إنه "من الضروري التعامل بحزم ودون تهدئة مع العناصر الرئيسية للاضطرابات"، مشددا على ضرورة أن تدرس السلطات القضائية بعناية جميع الوثائق، بما في ذلك اعترافات وأقوال الأشخاص المقبوض عليهم، في التحقيق، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
تاکید اژهای بر ضرورت برخورد قاطعانه با عناصر اصلی اغتشاشات— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 25, 2022
رئیس قوه قضاییه:
*مقامات قضایی در روند بررسیها و تحقیقات، به دقت همه مستندات از جمله اقاریر و اظهارات افراد دستگیرشده لحاظ کنند
*برخورد قاطعانه و بدون مماشات با عناصر اصلی اغتشاشات ضروری استhttps://t.co/4BRVrM2zT1 pic.twitter.com/IknhLzATbh
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).