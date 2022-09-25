https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-السلطة-القضائية-في-إيران-يدعو-إلى-التعامل-بحزم-مع-العناصر-الرئيسية-التي-تقود-الاحتجاجات-1068219923.html

رئيس السلطة القضائية في إيران يدعو إلى التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية التي تقود الاحتجاجات

رئيس السلطة القضائية في إيران يدعو إلى التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية التي تقود الاحتجاجات

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين ايجئي، اليوم الأحد، إلى التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية التي تقود الاحتجاجات في البلاد. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T15:17+0000

2022-09-25T15:17+0000

2022-09-25T15:17+0000

أخبار إيران

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وقال ايجئي، إنه "من الضروري التعامل بحزم ودون تهدئة مع العناصر الرئيسية للاضطرابات"، مشددا على ضرورة أن تدرس السلطات القضائية بعناية جميع الوثائق، بما في ذلك اعترافات وأقوال الأشخاص المقبوض عليهم، في التحقيق، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

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