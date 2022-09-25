https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يقدم-نصيحة-لـالسنوار-1068204445.html

رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يقدم نصيحة لـ"السنوار"

رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يقدم نصيحة لـ"السنوار"

وجه رونين بار رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، اليوم الأحد، رسالة إلى يحيى السنوار رئيس حركة حماس بقطاع غزة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T07:27+0000

2022-09-25T07:27+0000

2022-09-25T07:28+0000

أخبار العالم العربي

السنوار

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

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ونقلت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الأحد، عن رونين بار، نصيحته ليحيى السنوار بدراسة خطواته بدقة وأن يختار بين ترميم قطاع غزة وبين المقاومة، محذرا إياه من مواصلة التحريض على تنفيذ العمليات في مناطق الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا كبيرا في الآونة الأخيرة.وشدد المسؤول العسكري الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح بمواصلة التحريض على العمليات في الضفة الغربية، مضيفا أنه في حال عدم توقف حركة حماس عن هذا التحريض، فربما يبدأ الجيش الإسرائيلي بالعمل في غزة أيضا.وكانت حركة "حماس" قد حذرت إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة، وسط دعوات من جماعات استيطانية متطرفة لاقتحامه.وقالت "حماس" في بيان مساء السبت: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة "سما الإخبارية"، معتبرة أن اقتحام الأقصى هو "بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".وشددت "حماس" أنه على "الاحتلال أن يدرك أن غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وأن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفا مشروعا لمقاومينا وعملياتهم الجريئة".وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية تفكيك ما قالت إنها خلايا مسلحة في الضفة الغربية تديرها "حماس" من قطاع غزة.وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء غد الأحد.ودعت جماعات استيطانية متطرفة إلى اقتحامات جماعية لساحات الأقصى خلال الأعياد.وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من غد الأحد الذي يشهد بداية عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه). ويستمر العيد لمدة يومين، تعقبه سلسلة من الأعياد اليهودية الشهر المقبل، بينها "يوم الغفران" و"عيد العرش".وكثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في الضفة الغربية تحسبا لمحاولة ناشطين فلسطينيين تنفيذ عمليات هجومية خلال فترة الأعياد.

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أخبار العالم العربي, السنوار, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل