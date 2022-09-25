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https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-الوزراء-الإسباني-يعلن-إصابته-بكورونا-1068207746.html
رئيس الوزراء الإسباني يعلن إصابته بكورونا
رئيس الوزراء الإسباني يعلن إصابته بكورونا
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:16+0000
2022-09-25T10:16+0000
العالم
فيروس كورونا
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وقال سانشيز عبر "تويتر" إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ(كوفيد-19)، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأضاف في تغريدته أنه ألغى ظهوره في حدث اشتراكي اليوم، والذي يأذن ببداية الموسم السياسي الجديد بعد نهاية العطلة الصيفية.ولم يذكر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ما إذا كان يشعر بالمرض، أو ما إذا كان سيلغي ارتباطات أخرى له الأسبوع المقبل.وقال: "سأستمر في العمل، مع اتخاذ جميع الاحتياطات".وحضر رئيس الوزراء الإسباني، الأسبوع الماضي، الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعاد إلى إسبانيا لحضور حدث رسمي يوم الجمعة الماضي.وأكد في كلمته بالأمم المتحدة أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل.في الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسباني إطلاق بعض دول الاتحاد الأوروبي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وشدد سانشيز على أنه يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي ألا يوقفوا جهودهم للتحرك نحو مصادر طاقة أنظف.وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/إصابة-رئيس-الوزراء-الياباني-بكورونا-1066683409.html
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العالم, فيروس كورونا
العالم, فيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسباني يعلن إصابته بكورونا

10:16 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
© AP Photo / Manu Fernandez
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال سانشيز عبر "تويتر" إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ(كوفيد-19)، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأضاف في تغريدته أنه ألغى ظهوره في حدث اشتراكي اليوم، والذي يأذن ببداية الموسم السياسي الجديد بعد نهاية العطلة الصيفية.
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
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ولم يذكر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ما إذا كان يشعر بالمرض، أو ما إذا كان سيلغي ارتباطات أخرى له الأسبوع المقبل.
وقال: "سأستمر في العمل، مع اتخاذ جميع الاحتياطات".
وحضر رئيس الوزراء الإسباني، الأسبوع الماضي، الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعاد إلى إسبانيا لحضور حدث رسمي يوم الجمعة الماضي.
وأكد في كلمته بالأمم المتحدة أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل.
في الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسباني إطلاق بعض دول الاتحاد الأوروبي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وشدد سانشيز على أنه يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي ألا يوقفوا جهودهم للتحرك نحو مصادر طاقة أنظف.
وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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