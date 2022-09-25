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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-شبه-جزيرة-القرم-يعلن-عن-استكمال-التعبئة-الجزئية-للقوات-العسكرية-في-منطقته-1068212127.html
رئيس شبه جزيرة القرم يعلن عن استكمال التعبئة الجزئية للقوات العسكرية في منطقته
رئيس شبه جزيرة القرم يعلن عن استكمال التعبئة الجزئية للقوات العسكرية في منطقته
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية انتهت من مرحلة استدعاء المواطنين المطلوبين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية، حيث تم... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:41+0000
2022-09-25T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء إعلان أكسيونوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلاله: "أنهت شبه جزيرة القرم من أنشطة التعبئة اليوم، بعد أن أنجزت خطة التجنيد بالكامل وأشكر للجميع".وتابع بالقول: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يستحقون الدفاع عن وطنهم في أي موقف ومساعدة الناس الذين عانوا من الإبادة الجماعية لمدة ثماني سنوات".ووفقا له، فإن التعبئة الجزئية إجراء قسري ضروري، مضيفا أن أهالي القرم يتصرفون بشجاعة وشكرًا لكل من جاء إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية".
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روسيا

رئيس شبه جزيرة القرم يعلن عن استكمال التعبئة الجزئية للقوات العسكرية في منطقته

11:41 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Sergei Averin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف
رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية انتهت من مرحلة استدعاء المواطنين المطلوبين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية، حيث تم تنفيذ خطة التجنيد بشكل كامل.
وجاء إعلان أكسيونوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلاله: "أنهت شبه جزيرة القرم من أنشطة التعبئة اليوم، بعد أن أنجزت خطة التجنيد بالكامل وأشكر للجميع".
وتابع بالقول: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يستحقون الدفاع عن وطنهم في أي موقف ومساعدة الناس الذين عانوا من الإبادة الجماعية لمدة ثماني سنوات".
ووفقا له، فإن التعبئة الجزئية إجراء قسري ضروري، مضيفا أن أهالي القرم يتصرفون بشجاعة وشكرًا لكل من جاء إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية".
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