https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-شبه-جزيرة-القرم-يعلن-عن-استكمال-التعبئة-الجزئية-للقوات-العسكرية-في-منطقته-1068212127.html
رئيس شبه جزيرة القرم يعلن عن استكمال التعبئة الجزئية للقوات العسكرية في منطقته
رئيس شبه جزيرة القرم يعلن عن استكمال التعبئة الجزئية للقوات العسكرية في منطقته
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية انتهت من مرحلة استدعاء المواطنين المطلوبين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية، حيث تم... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:41+0000
2022-09-25T11:41+0000
2022-09-25T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء إعلان أكسيونوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلاله: "أنهت شبه جزيرة القرم من أنشطة التعبئة اليوم، بعد أن أنجزت خطة التجنيد بالكامل وأشكر للجميع".وتابع بالقول: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يستحقون الدفاع عن وطنهم في أي موقف ومساعدة الناس الذين عانوا من الإبادة الجماعية لمدة ثماني سنوات".ووفقا له، فإن التعبئة الجزئية إجراء قسري ضروري، مضيفا أن أهالي القرم يتصرفون بشجاعة وشكرًا لكل من جاء إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس شبه جزيرة القرم يعلن عن استكمال التعبئة الجزئية للقوات العسكرية في منطقته
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية انتهت من مرحلة استدعاء المواطنين المطلوبين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية، حيث تم تنفيذ خطة التجنيد بشكل كامل.
وجاء إعلان أكسيونوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلاله: "أنهت شبه جزيرة القرم من أنشطة التعبئة اليوم، بعد أن أنجزت خطة التجنيد بالكامل وأشكر للجميع".
وتابع بالقول: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يستحقون الدفاع عن وطنهم في أي موقف ومساعدة الناس الذين عانوا من الإبادة الجماعية لمدة ثماني سنوات".
ووفقا له، فإن التعبئة الجزئية إجراء قسري ضروري، مضيفا أن أهالي القرم يتصرفون بشجاعة وشكرًا لكل من جاء إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية".