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https://sputnikarabic.ae/20220925/زعماء-وقادة-دول-وسفارات-عربية-يهنئون-إسرائيل-بـ-رأس-السنة-العبرية-1068227223.html
زعماء وقادة دول وسفارات عربية يهنئون إسرائيل بـ "رأس السنة" العبرية
زعماء وقادة دول وسفارات عربية يهنئون إسرائيل بـ "رأس السنة" العبرية
هنأ زعماء وقادة دول وسفارات عربية في تل أبيب، إسرائيل بمناسبة حلول عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه). 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T17:58+0000
2022-09-25T17:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الأحد، على موقعه الرسمي: "نرسل أنا و(زوجتي) جيل أحر تمنياتنا بعام جديد سعيد لليهود في الولايات المتحدة وإسرائيل وحول العالم. أتمنى أن تُسمع صلواتنا وأن نُسجل جميعا في كتاب الحياة. عام سعيد".فيما نشرت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، التي كشفت الأسبوع الماضي أنها تفكر في نقل سفارة بلدها من تل أبيب إلى القدس، مقطع فيديو على حسابها على "تويتر".وقالت تراس: "بصفتي رئيس الوزراء أعدكم بحماية الجالية اليهودية. أنا مصممة على القضاء على معاداة السامية. أعدكم بأن أكون صديقة مخلصة لإسرائيل. سأظل بجانبكم دائما. عام سعيد".وكتب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، على حسابه بتويتر: "أتمنى للجالية اليهودية في أستراليا عاما جديدا جميلا وسعيدا، في الوقت الذي تجتمعون للاحتفال بعيد رأس السنة. عام سعيد".وكتبت سفارة البحرين لدى إسرائيل: "تود السفارة أن تنتهز هذه الفرصة لتتمنى للشعب اليهودي في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم عيد رأس السنة. نتمنى أن يجلب هذا العام الجديد السلام والازدهار والسعادة للجميع. عام سعيد".فيما قالت سفارة الإمارات إنها" تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة وممتعة.. وعاما جديدا سعيدا".وكتبت السفارة الصينية لدى إسرائيل: "عام يهودي جديد سعيد".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية.وقال مودي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" كتبها باللغة العبرية: "أتمنى لصديقي يائير لابيد ومواطني إسرائيل، والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، البركات القلبية بمناسبة رأس السنة. أتمنى أن يكون هذا العام عام الصحة الجيدة والسلام والازدهار للجميع. عام سعيد".ورد لابيد في تغريدة بالإنجليزية: " أشكرك يا صديقي، بالنيابة عن نفسي والجميع هنا في إسرائيل. أتمنى أن يكون عام رخاء وسعادة لنا جميعا".وتحتفل إسرائيل واليهود في أنحاء العالم، اعتبارا من مساء اليوم الأحد وحتى الثلاثاء بعيد رأس السنة العبرية الجديدة 5783 وهو التقويم الذي يؤرخ وفق الشريعة اليهودية لبدء الخليقة.ويبلغ عدد اليهود في العالم وفق آخر إحصائية صادرة عن الوكالة اليهودية 15.3 مليون نسمة يعيش 7.080.000 منهم في إسرائيل ويتوزع الباقي على بلدان مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة التي يسكنها 6 ملايين يهودي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

زعماء وقادة دول وسفارات عربية يهنئون إسرائيل بـ "رأس السنة" العبرية

17:58 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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هنأ زعماء وقادة دول وسفارات عربية في تل أبيب، إسرائيل بمناسبة حلول عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الأحد، على موقعه الرسمي: "نرسل أنا و(زوجتي) جيل أحر تمنياتنا بعام جديد سعيد لليهود في الولايات المتحدة وإسرائيل وحول العالم. أتمنى أن تُسمع صلواتنا وأن نُسجل جميعا في كتاب الحياة. عام سعيد".
فيما نشرت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، التي كشفت الأسبوع الماضي أنها تفكر في نقل سفارة بلدها من تل أبيب إلى القدس، مقطع فيديو على حسابها على "تويتر".
وقالت تراس: "بصفتي رئيس الوزراء أعدكم بحماية الجالية اليهودية. أنا مصممة على القضاء على معاداة السامية. أعدكم بأن أكون صديقة مخلصة لإسرائيل. سأظل بجانبكم دائما. عام سعيد".
وكتب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، على حسابه بتويتر: "أتمنى للجالية اليهودية في أستراليا عاما جديدا جميلا وسعيدا، في الوقت الذي تجتمعون للاحتفال بعيد رأس السنة. عام سعيد".
وكتبت سفارة البحرين لدى إسرائيل: "تود السفارة أن تنتهز هذه الفرصة لتتمنى للشعب اليهودي في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم عيد رأس السنة. نتمنى أن يجلب هذا العام الجديد السلام والازدهار والسعادة للجميع. عام سعيد".
فيما قالت سفارة الإمارات إنها" تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة وممتعة.. وعاما جديدا سعيدا".
وكتبت السفارة الصينية لدى إسرائيل: "عام يهودي جديد سعيد".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية.
وقال مودي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" كتبها باللغة العبرية: "أتمنى لصديقي يائير لابيد ومواطني إسرائيل، والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، البركات القلبية بمناسبة رأس السنة. أتمنى أن يكون هذا العام عام الصحة الجيدة والسلام والازدهار للجميع. عام سعيد".
ورد لابيد في تغريدة بالإنجليزية: " أشكرك يا صديقي، بالنيابة عن نفسي والجميع هنا في إسرائيل. أتمنى أن يكون عام رخاء وسعادة لنا جميعا".
وتحتفل إسرائيل واليهود في أنحاء العالم، اعتبارا من مساء اليوم الأحد وحتى الثلاثاء بعيد رأس السنة العبرية الجديدة 5783 وهو التقويم الذي يؤرخ وفق الشريعة اليهودية لبدء الخليقة.
ويبلغ عدد اليهود في العالم وفق آخر إحصائية صادرة عن الوكالة اليهودية 15.3 مليون نسمة يعيش 7.080.000 منهم في إسرائيل ويتوزع الباقي على بلدان مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة التي يسكنها 6 ملايين يهودي.
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