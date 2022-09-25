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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوبي إيران
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوبي إيران
أعلن مركز رصد الزلازل في إيران تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم، ضواحي مدينة "تخت" في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد). 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:24+0000
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إيران
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وأشار المركز بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و55 دقيقة من مساء اليوم الاحد، وفي عمق 18 كم من سطح الارض.وأكد المركز أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال.وصباح اليوم الأحد ضرب زلزال قوي محافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران، بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر.ونقلت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل الوطني، أن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا، في ضواحي مدينة "راور" شمال محافظة كرمان، التي تبعد 130 كلم عن مركز المحافظة، الواقعة جنوب شرقي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-زلزال-قوي-يضرب-محافظة-كرمان-جنوب-شرقي-البلاد-1068207617.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوبي إيران

21:24 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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أعلن مركز رصد الزلازل في إيران تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم، ضواحي مدينة "تخت" في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).
وأشار المركز بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و55 دقيقة من مساء اليوم الاحد، وفي عمق 18 كم من سطح الارض.
وأكد المركز أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال.
وصباح اليوم الأحد ضرب زلزال قوي محافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران، بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
إيران.. زلزال قوي يضرب محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد
10:13 GMT
ونقلت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل الوطني، أن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا، في ضواحي مدينة "راور" شمال محافظة كرمان، التي تبعد 130 كلم عن مركز المحافظة، الواقعة جنوب شرقي البلاد.
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