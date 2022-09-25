https://sputnikarabic.ae/20220925/سامح-شكري-يلتقي-وزير-الخارجية-الصيني-ويبحثا-أزمتي-الطاقة-وسد-النهضة-1068216610.html
سامح شكري يلتقي وزير الخارجية الصيني ويبحثا أزمتي الطاقة وسد النهضة
سامح شكري يلتقي وزير الخارجية الصيني ويبحثا أزمتي الطاقة وسد النهضة
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظيره وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، أمس السبت، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 في نيويورك. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:53+0000
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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري قدّم التهنئة لنظيره الصيني بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والمقرر مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022.وأشاد الجانبان المصري والصيني بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والمتابعة المتميزة لنتائج "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، الذي عقد في كانون الثاني/ يناير 2020، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الدولتين.وأكد الجانبان حرصهما على أهمية دفع مجالات التعاون المشتركة إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن اللقاء تناول كذلك مواقف ورؤى البلدين بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمتي الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة.
https://sputnikarabic.ae/20220806/السيسي-مصر-تقف-إلى-جانب-الصين-بشأن-الوضع-في-تايوان-1066078194.html
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العالم العربي, الصين, مصر
العالم العربي, الصين, مصر
سامح شكري يلتقي وزير الخارجية الصيني ويبحثا أزمتي الطاقة وسد النهضة
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التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظيره وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، أمس السبت، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 في نيويورك.
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري قدّم التهنئة لنظيره الصيني بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والمقرر مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وأشاد الجانبان المصري والصيني بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والمتابعة المتميزة لنتائج "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، الذي عقد في كانون الثاني/ يناير 2020، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الدولتين.
وأكد الجانبان حرصهما على أهمية دفع مجالات التعاون المشتركة إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن اللقاء تناول كذلك مواقف ورؤى البلدين بشأن أهم القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمتي الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة.