https://sputnikarabic.ae/20220925/سفير-نيبال-في-موسكو-نبحث-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-من-روسيا-إلى-كاتماندو--1068202354.html
سفير نيبال لدى روسيا: نبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكاتماندو
سفير نيبال لدى روسيا: نبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكاتماندو
أعلن سفير نيبال لدى روسيا، ميلان راج تولادهار، لوكالة "سبوتنيك"، أنه يتم بحث مع وزارة النقل الروسية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة، بين موسكو وبلاده. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T04:39+0000
2022-09-25T04:39+0000
2022-09-25T05:24+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "تم تعليق رحلات شركة إيروفلوت "في عام 2004 لأسباب اقتصادية، لأنه لم يكن من المربح السفر إلى كاتماندو.. الرحلات كانت نادرة جدا".وأضاف: "ولكن الوضع تغير تمامًا. وفي فترة ما بعد الجائحة، بدأ كل شيء يكتسب زخمًا وخاصة السياحة".وأشار السفير إلى أن "المزيد والمزيد من الناس يرغبون في زيارة نيبال، ومن بينهم العديد من السياح الروس".
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روسيا
سفير نيبال لدى روسيا: نبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكاتماندو
04:39 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 05:24 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
أعلن سفير نيبال لدى روسيا، ميلان راج تولادهار، لوكالة "سبوتنيك"، أنه يتم بحث مع وزارة النقل الروسية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة، بين موسكو وبلاده.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير: "تم تعليق رحلات شركة إيروفلوت "في عام 2004 لأسباب اقتصادية، لأنه لم يكن من المربح السفر إلى كاتماندو.. الرحلات كانت نادرة جدا".
وأضاف: "ولكن الوضع تغير تمامًا. وفي فترة ما بعد الجائحة، بدأ كل شيء يكتسب زخمًا وخاصة السياحة".
وأشار السفير إلى أن "المزيد والمزيد من الناس يرغبون في زيارة نيبال، ومن بينهم العديد من السياح الروس".