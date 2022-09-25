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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-بيرديانسك-انفجار-عبوة-ناسفة-بالقرب-من-مبنى-الإدارة-دون-وقوع-خسائر-في-الأرواح-1068208154.html
سلطات بيرديانسك: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإدارة دون وقوع خسائر في الأرواح
سلطات بيرديانسك: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإدارة دون وقوع خسائر في الأرواح
أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإدارة في مدينة بيرديانسك الواقعة في مقاطعة زابوروجيه. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:35+0000
2022-09-25T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية للشؤون الداخلية لمقاطعة زابوروجيه، أنه "حوالي الساعة 12.00 دوى انفجار في وسط بيرديانسك دون أي يسفر عن أضرار أو إصابات في الأرواح.وأضافت الإدارة "هذه الأعمال الإرهابية المماثلة هي تخويف أوكرانيا لسكان مقاطعة زابوروجيه في محاولة لتعطيل الاستفتاء وأوكرانيا كدولة إرهابية تحاول عبثًا لقد اتخذنا خيارنا".وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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العالم

سلطات بيرديانسك: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإدارة دون وقوع خسائر في الأرواح

10:35 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بيرديانسك. تم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية
مدينة بيرديانسك. تم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
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أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإدارة في مدينة بيرديانسك الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية للشؤون الداخلية لمقاطعة زابوروجيه، أنه "حوالي الساعة 12.00 دوى انفجار في وسط بيرديانسك دون أي يسفر عن أضرار أو إصابات في الأرواح.
وأضافت الإدارة "هذه الأعمال الإرهابية المماثلة هي تخويف أوكرانيا لسكان مقاطعة زابوروجيه في محاولة لتعطيل الاستفتاء وأوكرانيا كدولة إرهابية تحاول عبثًا لقد اتخذنا خيارنا".
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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