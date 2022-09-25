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https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-تؤكد-استمرار-الاستفتاء-رغم-الهجوم-الصاروخي-1068207123.html
سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي
سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي
قال رئيس حكومة المنطقة في خيرسون، سيرغي إليسيف، إن الاستفتاء سيستمر وينتهي في موعده، على الرغم من الهجوم الصاروخي على خيرسون. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T09:51+0000
2022-09-25T09:51+0000
العالم
استفتاء
قصف صاروخي
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ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون عن إليسيف قوله: إن "العمل على إجراء الاستفتاء سيستمر وينتهي في الإطار الزمني المحدد. وسيتمكن كل من يرغب من إظهار موقفه المدني واتخاذ قرار تاريخي نهائي."وأكد إليسيف أن وفاة كل ساكن في المنطقة حزن على الجميع وخسارة لا تعوض للأقارب والأصدقاء. وشدد رئيس الحكومة "أنا حزين معكم في هذا الوقت العصيب".أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأوكراني على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي يتحمل مسؤوليته المباشرة نظام كييف.وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون بيانا رسميا، جاء فيه: "الهجوم الصاروخي على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي مخطط له وتتحمل مسؤوليته القيادة العسكرية والسياسية في كييف".وأكدت الإدارة أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-الهجوم-الإرهابي--الصاروخي-على-فندق-وسط-المدينة-1068204131.html
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العالم, استفتاء, قصف صاروخي
العالم, استفتاء, قصف صاروخي

سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي

09:51 GMT 25.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال رئيس حكومة المنطقة في خيرسون، سيرغي إليسيف، إن الاستفتاء سيستمر وينتهي في موعده، على الرغم من الهجوم الصاروخي على خيرسون.
ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون عن إليسيف قوله: إن "العمل على إجراء الاستفتاء سيستمر وينتهي في الإطار الزمني المحدد. وسيتمكن كل من يرغب من إظهار موقفه المدني واتخاذ قرار تاريخي نهائي."
وأكد إليسيف أن وفاة كل ساكن في المنطقة حزن على الجميع وخسارة لا تعوض للأقارب والأصدقاء. وشدد رئيس الحكومة "أنا حزين معكم في هذا الوقت العصيب".
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأوكراني على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي يتحمل مسؤوليته المباشرة نظام كييف.
وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون بيانا رسميا، جاء فيه: "الهجوم الصاروخي على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي مخطط له وتتحمل مسؤوليته القيادة العسكرية والسياسية في كييف".
وأكدت الإدارة أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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سلطات خيرسون تحمل نظام كييف مسؤولية الهجوم الإرهابي الصاروخي على فندق وسط المدينة
07:14 GMT
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
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