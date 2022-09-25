https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-تؤكد-استمرار-الاستفتاء-رغم-الهجوم-الصاروخي-1068207123.html

سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي

سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي

قال رئيس حكومة المنطقة في خيرسون، سيرغي إليسيف، إن الاستفتاء سيستمر وينتهي في موعده، على الرغم من الهجوم الصاروخي على خيرسون. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T09:51+0000

2022-09-25T09:51+0000

2022-09-25T09:51+0000

العالم

استفتاء

قصف صاروخي

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ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون عن إليسيف قوله: إن "العمل على إجراء الاستفتاء سيستمر وينتهي في الإطار الزمني المحدد. وسيتمكن كل من يرغب من إظهار موقفه المدني واتخاذ قرار تاريخي نهائي."وأكد إليسيف أن وفاة كل ساكن في المنطقة حزن على الجميع وخسارة لا تعوض للأقارب والأصدقاء. وشدد رئيس الحكومة "أنا حزين معكم في هذا الوقت العصيب".أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأوكراني على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي يتحمل مسؤوليته المباشرة نظام كييف.وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة مقاطعة خيرسون بيانا رسميا، جاء فيه: "الهجوم الصاروخي على فندق وسط المدينة هو عمل إرهابي مخطط له وتتحمل مسؤوليته القيادة العسكرية والسياسية في كييف".وأكدت الإدارة أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-الهجوم-الإرهابي--الصاروخي-على-فندق-وسط-المدينة-1068204131.html

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