https://sputnikarabic.ae/20220925/عادل-إمام-يرد-لأول-مرة-على-شائعة-إصابته-بمرض-ألزهايمر-بقرأ-نعيي-وأنا-كويس-فيديو-1068224122.html

عادل إمام يرد لأول مرة على شائعة إصابته بمرض "ألزهايمر": بقرأ نعيي وأنا كويس... فيديو

عادل إمام يرد لأول مرة على شائعة إصابته بمرض "ألزهايمر": بقرأ نعيي وأنا كويس... فيديو

علق الفنان المصري، عادل إمام، لأول مرة، على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بمرض "ألزهايمر". 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T16:38+0000

2022-09-25T16:38+0000

2022-09-25T16:38+0000

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ونشر موقع "ET بالعربي"، تسجيل صوتي للزعيم عادل إمام، الذي تحدث للرد بشكل قاطع على ما تم تداوله بشأنه. وقال إن بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه يتواجد في العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده.وأكد أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره، قائلا: "كويس.. الواحد بيقرا نعيه وهو كويس.. أرد على إيه.. أنا مبردش على الحاجات دي".وفي نهاية حديثه تطرق إلى جديده في عالم السينما والدراما، ولكنه اكتفى بترديد كلمات مقتضبة للغاية هي "بنحضر .. بنحضر إن شاء الله".وكان الإعلامي محمد الباز قال عبر برنامجه على فضائية "النهار" إن عادل إمام لن يعود للتمثيل، نظرا لأن صحته لا تسمح بذلك نتيجة إصابته بمرض ألزهايمر، بحسب صحيفة "المصري اليوم".ونفى الباز أن يكون عادل إمام قادرا على الوقوف أمام الكاميرا مجددا، على خلاف ما أعلنت عائلته بأن فيلما سيجمعه في القريب مع نجله محمد إمام تحت اسم "الواد وأبوه"، مضيفا أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر.ونفى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، شائعات حول تدهور صحة الفنان عادل إمام، معتبرا أن ما تردد حول إصابته بـ"ألزهايمر" لا يعدو أن يكون شائعات.وقال نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" المحلية، إن صحته (عادل إمام) زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئا ما لن نخبئه"، مضيفا "واحد من الزملاء كان في زيارة إلى الزعيم عادل إمام ليلة أمس وقالي الزعيم بيسأل عليك".ومسلسل "فلانتينو" هو آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام، وعرض في شهر رمضان عام 2020.وعادل إمام الممثل الأكثر شهرة في مصر والعالم العربي ولد في 17 مايو/ أيار 1940 وهو حائز على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في 1966 ومنذ ذلك الوقت قدم ما يزيد على 100 فيلم و10 مسرحيات والعديد من المسلسلات.

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