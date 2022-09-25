https://sputnikarabic.ae/20220925/عبد-اللهيان-الجميع-يذكر-إيران-كجزيرة-استقرار-في-منطقة-مضطربة-1068203340.html
عبد اللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة
عبد اللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الدول الأخرى، يذكر الجميع بلاده كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T06:35+0000
2022-09-25T06:35+0000
2022-09-25T06:35+0000
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت عقب لقائه نظرائه من مختلف الدول، مؤكدا أن "استقرار إيران وصلابتها يتم استهدافهما من قبل المناوئين تحت أي ذريعة كانت".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تقدر بصيرة الشعب الإيراني الواعي والعظيم، وأن "عدو" بلاده لن يحقق شيئا.وأشارت الوكالة إلى أن عبد اللهيان قد التقى منذ وصوله إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77، برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي، العشرات من نظرائه من مختلف دول العالم، وناقش معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن بين من التقاهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث بحث معه القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار.وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.
https://sputnikarabic.ae/20220924/عبد-اللهيان-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-توسيع-العلاقات-بين-دول-الجوار-1068188134.html
إيران
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إيران, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
إيران, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الدول الأخرى، يذكر الجميع بلاده كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة ومليئة بالتحديات.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت عقب لقائه نظرائه من مختلف الدول، مؤكدا أن "استقرار إيران وصلابتها يتم استهدافهما من قبل المناوئين تحت أي ذريعة كانت".
وشدد وزير الخارجية الإيراني
على أن بلاده تقدر بصيرة الشعب الإيراني الواعي والعظيم، وأن "عدو" بلاده لن يحقق شيئا.
وأشارت الوكالة إلى أن عبد اللهيان قد التقى منذ وصوله إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77، برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي، العشرات من نظرائه من مختلف دول العالم، وناقش معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن بين من التقاهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، نظيره الكويتي
أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث بحث معه القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء أمس السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.