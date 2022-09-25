عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/عبد-اللهيان-الجميع-يذكر-إيران-كجزيرة-استقرار-في-منطقة-مضطربة-1068203340.html
عبد اللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة
عبد اللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الدول الأخرى، يذكر الجميع بلاده كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T06:35+0000
2022-09-25T06:35+0000
إيران
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_fa615688df3da55ed55d62f83df63e4e.jpg
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت عقب لقائه نظرائه من مختلف الدول، مؤكدا أن "استقرار إيران وصلابتها يتم استهدافهما من قبل المناوئين تحت أي ذريعة كانت".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تقدر بصيرة الشعب الإيراني الواعي والعظيم، وأن "عدو" بلاده لن يحقق شيئا.وأشارت الوكالة إلى أن عبد اللهيان قد التقى منذ وصوله إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77، برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي، العشرات من نظرائه من مختلف دول العالم، وناقش معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن بين من التقاهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث بحث معه القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار.وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.
https://sputnikarabic.ae/20220924/عبد-اللهيان-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-توسيع-العلاقات-بين-دول-الجوار-1068188134.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3d6c6718a17ce8876af6d761aabe7f77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
إيران, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

عبد اللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة

06:35 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الدول الأخرى، يذكر الجميع بلاده كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة ومليئة بالتحديات.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت عقب لقائه نظرائه من مختلف الدول، مؤكدا أن "استقرار إيران وصلابتها يتم استهدافهما من قبل المناوئين تحت أي ذريعة كانت".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
عبد اللهيان يبحث مع نظيره الكويتي توسيع العلاقات بين دول الجوار
أمس, 17:18 GMT
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تقدر بصيرة الشعب الإيراني الواعي والعظيم، وأن "عدو" بلاده لن يحقق شيئا.
وأشارت الوكالة إلى أن عبد اللهيان قد التقى منذ وصوله إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77، برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي، العشرات من نظرائه من مختلف دول العالم، وناقش معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن بين من التقاهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث بحث معه القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار.
وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 06:40 GMTВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала