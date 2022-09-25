https://sputnikarabic.ae/20220925/عبد-اللهيان-يتهم-أمريكا-بدعم-مثيري-الشغب-وتنفيذ-مشروع-انعدام-الأمن-في-إيران-1068220414.html
عبد اللهيان يتهم أمريكا بدعم "مثيري الشغب" وتنفيذ مشروع انعدام الأمن في إيران
عبد اللهيان يتهم أمريكا بدعم "مثيري الشغب" وتنفيذ مشروع انعدام الأمن في إيران
انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "التدخل الأميركي في شؤون بلاده الداخلية، وتنفيذ مشروع انعدام الأمن، على وقع التظاهرات بعدة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T15:34+0000
2022-09-25T15:34+0000
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وحسب بيان الخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان، خلال لقاءه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "الاحتجاج السلمي حق لكل أمة"، مندداً بدعم أمريكا لمثيري الشغب".وأضاف أن "التدخلات الأمريكية الأخيرة والنهج التدخلي للولايات المتحدة في شؤون إيران والمنطقة، بما في ذلك الأعمال الاستفزازية، بالاشتراك مع المشاغبين في بلادنا مرفوض وتتعارض مع رسائل البيت الأبيض الدبلوماسية لطهران".وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد عبد اللهيان إن "الاتفاق في متناول اليد إذا أصبحت واشنطن واقعية ومستعدة لاتخاذ القرارات".وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-تستدعي-سفير-النرويج-بسبب-تعليقات-أحد-مسؤوليها-1068211038.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
عبد اللهيان يتهم أمريكا بدعم "مثيري الشغب" وتنفيذ مشروع انعدام الأمن في إيران
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انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "التدخل الأميركي في شؤون بلاده الداخلية، وتنفيذ مشروع انعدام الأمن، على وقع التظاهرات بعدة مدن إيرانية".
وحسب بيان الخارجية الإيرانية
، قال عبد اللهيان، خلال لقاءه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "الاحتجاج السلمي حق لكل أمة"، مندداً بدعم أمريكا لمثيري الشغب".
وأضاف أن "التدخلات الأمريكية الأخيرة والنهج التدخلي للولايات المتحدة في شؤون إيران والمنطقة، بما في ذلك الأعمال الاستفزازية، بالاشتراك مع المشاغبين في بلادنا مرفوض وتتعارض مع رسائل البيت الأبيض الدبلوماسية لطهران".
وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد عبد اللهيان إن "الاتفاق في متناول اليد إذا أصبحت واشنطن واقعية ومستعدة لاتخاذ القرارات".
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني
اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).