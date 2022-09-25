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https://sputnikarabic.ae/20220925/عضو-لجنة-العفو-الرئاسي-المصرية-يعلن-عن-إخلاء-سبيل-39-من-المحبوسين-احتياطيا-1068236081.html
عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية يعلن عن إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيا
عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية يعلن عن إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيا
أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أن غدا الاثنين سيشهد إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيًا بقرار عفو رئاسي. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:45+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن العوضي قوله: "نأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر باقي المحبوسين وإغلاق هذا الملف نهائيا وطي هذه الصفحة تماما"، مشيرا إلى أنه ينتظر "نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم".واختتم العوضي بالتقدم بالتهاني "لكل من تم أو سيتم إخلاء سبيله في الأيام القادمة والتهاني لأسرهم وأصدقائهم"، معربا عن شكره للنيابة العامة المصرية، على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر، في يوليو/ تموز الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.وبحسب القرار رقم 297 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية فقد تقرر "العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952".وتضمن القرار "تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار".
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي

عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية يعلن عن إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيا

21:45 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIسجن ليمان طره - مصر
سجن ليمان طره - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أن غدا الاثنين سيشهد إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيًا بقرار عفو رئاسي.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن العوضي قوله: "نأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر باقي المحبوسين وإغلاق هذا الملف نهائيا وطي هذه الصفحة تماما"، مشيرا إلى أنه ينتظر "نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم".
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي "‏كل ما يعنيني هو خروج كل المحبوسين في قضايا الرأي، ولست مهتما بمن كان السبب في إخلاء سبيلهم أو أسبابها".
واختتم العوضي بالتقدم بالتهاني "لكل من تم أو سيتم إخلاء سبيله في الأيام القادمة والتهاني لأسرهم وأصدقائهم"، معربا عن شكره للنيابة العامة المصرية، على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر، في يوليو/ تموز الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
وبحسب القرار رقم 297 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية فقد تقرر "العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952".
وتضمن القرار "تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار".
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