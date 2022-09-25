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https://sputnikarabic.ae/20220925/فنزويلا-تعيد-إحياء-علاقاتها-العسكرية-مع-كولومبيا-1068201781.html
فنزويلا تعيد إقامة علاقاتها العسكرية مع كولومبيا
فنزويلا تعيد إقامة علاقاتها العسكرية مع كولومبيا
أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، يوم السبت، أنها أعادت إقامة علاقات عسكرية مع كولومبيا المجاورة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T02:21+0000
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كولومبيا
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نمكسيكو سيتي - سبوتنيك. ونشرت الوزارة صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو يصافح نظيره الكولومبي إيفان فيلاسكيز.وجاء في الرسالة: "يعقد الوزيران اجتماعا لإقامة علاقات ثنائية بشأن المسائل العسكرية، وبالتالي تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين".وقال فلاديمير بادرينو في مدونته إن المفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة والسلام على الحدود.وقال أول رئيس يساري لكولومبيا، غوستافو بيترو، في أوائل سبتمبر إنه ملتزم باستعادة العلاقات الأخوية مع فنزويلا بعد تعليقها في عام 2019. واختلف الاثنان بعد أن رفضت كولومبيا الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.
https://sputnikarabic.ae/20220909/إعادة-فتح-الحدود-بين-كولومبيا-وفنزويلا-أمام-حركة-البضائع-1067532674.html
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كولومبيا

فنزويلا تعيد إقامة علاقاتها العسكرية مع كولومبيا

02:21 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 02:22 GMT 25.09.2022)
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، يوم السبت، أنها أعادت إقامة علاقات عسكرية مع كولومبيا المجاورة.
نمكسيكو سيتي - سبوتنيك. ونشرت الوزارة صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو يصافح نظيره الكولومبي إيفان فيلاسكيز.
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وجاء في الرسالة: "يعقد الوزيران اجتماعا لإقامة علاقات ثنائية بشأن المسائل العسكرية، وبالتالي تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين".
وقال فلاديمير بادرينو في مدونته إن المفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة والسلام على الحدود.
وقال أول رئيس يساري لكولومبيا، غوستافو بيترو، في أوائل سبتمبر إنه ملتزم باستعادة العلاقات الأخوية مع فنزويلا بعد تعليقها في عام 2019. واختلف الاثنان بعد أن رفضت كولومبيا الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.
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