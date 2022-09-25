https://sputnikarabic.ae/20220925/قطر-القبض-على-شخص-بتهمة-الإساءة-للعملة-الوطنية-1068228180.html
قطر... القبض على شخص بتهمة الإساءة للعملة الوطنية
قطر... القبض على شخص بتهمة الإساءة للعملة الوطنية
أعلنت وزارة الداخلية، في قطر، إلقاء القبض على شخص وأحالته إلى جهات الاختصاص بتهمة "التعدي والإساءة للعملة القطرية بمقطع فيديو". 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:25+0000
2022-09-25T18:25+0000
2022-09-25T18:25+0000
قطر
منوعات
العالم العربي
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وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطعا مصورا لشاب يسخر من العملة القطرية وهو ما اعتبروه "إساءة للعملة الوطنية"، من خلال استخدامها في غير الغرض المقصود منها.وقالت الداخلية القطرية في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, منوعات, العالم العربي
قطر, منوعات, العالم العربي
قطر... القبض على شخص بتهمة الإساءة للعملة الوطنية
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أعلنت وزارة الداخلية، في قطر، إلقاء القبض على شخص وأحالته إلى جهات الاختصاص بتهمة "التعدي والإساءة للعملة القطرية بمقطع فيديو".
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطعا مصورا لشاب يسخر من العملة القطرية وهو ما اعتبروه "إساءة للعملة الوطنية"، من خلال استخدامها في غير الغرض المقصود منها.
وقالت الداخلية القطرية في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن".