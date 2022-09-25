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https://sputnikarabic.ae/20220925/قنابل-الضوء-سلاح-غير-مميت-يصيب-العدو-بالشلل-1068213340.html
قنابل الضوء... سلاح غير مميت يصيب العدو بالشلل
قنابل الضوء... سلاح غير مميت يصيب العدو بالشلل
تتسابق الدول الكبرى في تجهيز جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية، التي تمكنها من تحقيق الانتصار، الذي يحتاج أيضا لوسائل أخرى أبرزها الحرب النفسية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T12:43+0000
2022-09-25T12:43+0000
رصد عسكري
روسيا
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فبينما يكون تفوق الجنود في التسليح وسيلة لتدمير القدرات المادية للعدو، فإن الحرب النفسية يمكنها تدمير معنويات جنوده بصورة تؤثر سلبا على كفائتهم القتالية.وتطور روسيا أنواع مختلفة من قنابل الضوء، التي يمكن استخدامها في شن حرب نفسية ضد قوات العدو خلال المعارك الحربية، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن قنابل الضوء تم تصميمها بأشكال مختلفة وتهدف جميعها لإرباك قوات العدو والحد من قدرتهم على الحركة في المناطق المفتوحة أو شلها تماما بصورة تمكن القوات الخاصة من الوصول إلى مواقعهم.وتعتمد نظرية عمل قنابل الضوء على إطلاقها في اتجاه مواقع العدو لتقوم بإضائتها بصورة مفاجئة تؤدي إلى إرباك حساباتهم وقدرتهم على إعادة الانتشار للقيام بمناورة أثناء القتال.وأورد الموقع 3 أنواع من قنابل الضوء التي تنتجها روسيا ويتم استخدامها مثلما يستخدم الجنود القنابل اليدوية العادية.قنبلة "بلاميا – 2"هي قنبلة ضوء مصممة للتأثير على العدو نفسيا وإرباكه خلال اقتحام القوات الخاصة لمواقعه.يصل وزنها إلى 200 غرام وقطرها 7.5 سنتيمترا وطولها سنتيمترات ويمكنها أن تحدث صوتا قوية مع الضوء يؤدي إلى إرباك العدو.قنبلة "في زليت – إم"هي قنبلة ضوء متعددة العدسات يمكنها توليد موجات ضوئية في عدة اتجاهات بصورة تشل قدرة العدو على الحركة وتسهل مهمة القوات الخاصة في الوصول إلى موقعه.يصل وزن القنبلة 400 غرام وقطرها 10 سنتيمترات ويمكنها إحداث صوت قوي مع الضوء.قنبلة "زاريا – 3"تم تصميم القنبلة لتوليد الضوء والصوت بمستويات قوية عقب إطلاقها في اتجاه مواقع العدو مثل القنابل اليدوية التقليدية ويصل وزن القنبلة إلى 180 غراما.
https://sputnikarabic.ae/20211212/معلومات-عن-قاذف-القنابل-الروسي-بي-يو-آر-صور-1053816009.html
https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قنابل الضوء... سلاح غير مميت يصيب العدو بالشلل

12:43 GMT 25.09.2022
© funfix.ruقنبلة يدوية
قنبلة يدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© funfix.ru
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تتسابق الدول الكبرى في تجهيز جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية، التي تمكنها من تحقيق الانتصار، الذي يحتاج أيضا لوسائل أخرى أبرزها الحرب النفسية.
فبينما يكون تفوق الجنود في التسليح وسيلة لتدمير القدرات المادية للعدو، فإن الحرب النفسية يمكنها تدمير معنويات جنوده بصورة تؤثر سلبا على كفائتهم القتالية.
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وتطور روسيا أنواع مختلفة من قنابل الضوء، التي يمكن استخدامها في شن حرب نفسية ضد قوات العدو خلال المعارك الحربية، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن قنابل الضوء تم تصميمها بأشكال مختلفة وتهدف جميعها لإرباك قوات العدو والحد من قدرتهم على الحركة في المناطق المفتوحة أو شلها تماما بصورة تمكن القوات الخاصة من الوصول إلى مواقعهم.
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وتعتمد نظرية عمل قنابل الضوء على إطلاقها في اتجاه مواقع العدو لتقوم بإضائتها بصورة مفاجئة تؤدي إلى إرباك حساباتهم وقدرتهم على إعادة الانتشار للقيام بمناورة أثناء القتال.
وأورد الموقع 3 أنواع من قنابل الضوء التي تنتجها روسيا ويتم استخدامها مثلما يستخدم الجنود القنابل اليدوية العادية.

قنبلة "بلاميا – 2"

هي قنبلة ضوء مصممة للتأثير على العدو نفسيا وإرباكه خلال اقتحام القوات الخاصة لمواقعه.
يصل وزنها إلى 200 غرام وقطرها 7.5 سنتيمترا وطولها سنتيمترات ويمكنها أن تحدث صوتا قوية مع الضوء يؤدي إلى إرباك العدو.

قنبلة "في زليت – إم"

هي قنبلة ضوء متعددة العدسات يمكنها توليد موجات ضوئية في عدة اتجاهات بصورة تشل قدرة العدو على الحركة وتسهل مهمة القوات الخاصة في الوصول إلى موقعه.
يصل وزن القنبلة 400 غرام وقطرها 10 سنتيمترات ويمكنها إحداث صوت قوي مع الضوء.

قنبلة "زاريا – 3"

تم تصميم القنبلة لتوليد الضوء والصوت بمستويات قوية عقب إطلاقها في اتجاه مواقع العدو مثل القنابل اليدوية التقليدية ويصل وزن القنبلة إلى 180 غراما.
© Sputnikفي كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
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