https://sputnikarabic.ae/20220925/قنابل-الضوء-سلاح-غير-مميت-يصيب-العدو-بالشلل-1068213340.html

قنابل الضوء... سلاح غير مميت يصيب العدو بالشلل

قنابل الضوء... سلاح غير مميت يصيب العدو بالشلل

تتسابق الدول الكبرى في تجهيز جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية، التي تمكنها من تحقيق الانتصار، الذي يحتاج أيضا لوسائل أخرى أبرزها الحرب النفسية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T12:43+0000

2022-09-25T12:43+0000

2022-09-25T12:43+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101727/11/1017271173_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c610e98b77c1556e2f85aca98795ec0f.jpg

فبينما يكون تفوق الجنود في التسليح وسيلة لتدمير القدرات المادية للعدو، فإن الحرب النفسية يمكنها تدمير معنويات جنوده بصورة تؤثر سلبا على كفائتهم القتالية.وتطور روسيا أنواع مختلفة من قنابل الضوء، التي يمكن استخدامها في شن حرب نفسية ضد قوات العدو خلال المعارك الحربية، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن قنابل الضوء تم تصميمها بأشكال مختلفة وتهدف جميعها لإرباك قوات العدو والحد من قدرتهم على الحركة في المناطق المفتوحة أو شلها تماما بصورة تمكن القوات الخاصة من الوصول إلى مواقعهم.وتعتمد نظرية عمل قنابل الضوء على إطلاقها في اتجاه مواقع العدو لتقوم بإضائتها بصورة مفاجئة تؤدي إلى إرباك حساباتهم وقدرتهم على إعادة الانتشار للقيام بمناورة أثناء القتال.وأورد الموقع 3 أنواع من قنابل الضوء التي تنتجها روسيا ويتم استخدامها مثلما يستخدم الجنود القنابل اليدوية العادية.قنبلة "بلاميا – 2"هي قنبلة ضوء مصممة للتأثير على العدو نفسيا وإرباكه خلال اقتحام القوات الخاصة لمواقعه.يصل وزنها إلى 200 غرام وقطرها 7.5 سنتيمترا وطولها سنتيمترات ويمكنها أن تحدث صوتا قوية مع الضوء يؤدي إلى إرباك العدو.قنبلة "في زليت – إم"هي قنبلة ضوء متعددة العدسات يمكنها توليد موجات ضوئية في عدة اتجاهات بصورة تشل قدرة العدو على الحركة وتسهل مهمة القوات الخاصة في الوصول إلى موقعه.يصل وزن القنبلة 400 غرام وقطرها 10 سنتيمترات ويمكنها إحداث صوت قوي مع الضوء.قنبلة "زاريا – 3"تم تصميم القنبلة لتوليد الضوء والصوت بمستويات قوية عقب إطلاقها في اتجاه مواقع العدو مثل القنابل اليدوية التقليدية ويصل وزن القنبلة إلى 180 غراما.

https://sputnikarabic.ae/20211212/معلومات-عن-قاذف-القنابل-الروسي-بي-يو-آر-صور-1053816009.html

https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا