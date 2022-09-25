عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/لابيد-يعقد-اجتماعا-طارئا-مع-غانتس-وبينيت-لبحث-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068214442.html
لابيد يعقد اجتماعا طارئا مع غانتس وبينيت لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
لابيد يعقد اجتماعا طارئا مع غانتس وبينيت لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
عقد يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا طارئا مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين بشأن بحث ملف... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:10+0000
2022-09-25T13:10+0000
لبنان
إسرائيل
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066176449_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b3099c48f7d4d9ed59b51b66aa25297.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن لابيد أجرى اجتماعا خاصا مع بينيت وغانتس لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الجارية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين.فيما نقلت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم نفسه، عن لابيد توقعه التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأمريكي، قريبا، ربما خلال الأسبوعين المقبلين.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول أمس، قد أعلن أن "تقدّمًا حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".وقال ميقاتي، في حديث مع موقع "المونيتور"، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلته وسائل إعلام لبنانية، إن "الحل النّهائي لم يُنجز بعد"، مضيفا: أن "الوساطة الأمريكية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".وأفادت مصادر محلية، الأربعاء الماضي، بأن الوسيط الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية يعمل على مسودة معدلة لتلك الحدود، وذلك بعد رفض بيروت صيغة سابقة.ونقلت قناة "المنار"، عن مصادر مطلعة، أن الوسيط الأمريكي الخاص بإدارة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعمل على مسودة معدلة لترسيم تلك الحدود البحرية، ويفترض أن ينتهي منها خلال أسبوع، بعدما أرجأ إرسالها بعد رفض لبنان لها بصيغتها القديمة.يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش... أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين الماضي، وقال إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية".وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066176449_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ac9e8da0aa51a30db9c49ef7f5cbc338.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, أخبار العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار العالم العربي

لابيد يعقد اجتماعا طارئا مع غانتس وبينيت لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

13:10 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبرTelegram
عقد يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا طارئا مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين بشأن بحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن لابيد أجرى اجتماعا خاصا مع بينيت وغانتس لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الجارية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين.
فيما نقلت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم نفسه، عن لابيد توقعه التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأمريكي، قريبا، ربما خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول أمس، قد أعلن أن "تقدّمًا حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
وقال ميقاتي، في حديث مع موقع "المونيتور"، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلته وسائل إعلام لبنانية، إن "الحل النّهائي لم يُنجز بعد"، مضيفا: أن "الوساطة الأمريكية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
وأفادت مصادر محلية، الأربعاء الماضي، بأن الوسيط الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية يعمل على مسودة معدلة لتلك الحدود، وذلك بعد رفض بيروت صيغة سابقة.
ونقلت قناة "المنار"، عن مصادر مطلعة، أن الوسيط الأمريكي الخاص بإدارة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعمل على مسودة معدلة لترسيم تلك الحدود البحرية، ويفترض أن ينتهي منها خلال أسبوع، بعدما أرجأ إرسالها بعد رفض لبنان لها بصيغتها القديمة.
يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.
وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش... أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".
ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين الماضي، وقال إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية".
وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMTВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала