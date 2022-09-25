لابيد يعقد اجتماعا طارئا مع غانتس وبينيت لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
عقد يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا طارئا مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين بشأن بحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن لابيد أجرى اجتماعا خاصا مع بينيت وغانتس لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الجارية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين.
רה"מ לפיד ערך ישיבה ביטחונית מיוחדת עם שר הביטחון גנץ, רה"מ החליפי בנט, ובכירי מערכת הביטחון בנוגע להתקדמות במו"מ על הגבול הימי@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2022
فيما نقلت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم نفسه، عن لابيد توقعه التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأمريكي، قريبا، ربما خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول أمس، قد أعلن أن "تقدّمًا حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
وقال ميقاتي، في حديث مع موقع "المونيتور"، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلته وسائل إعلام لبنانية، إن "الحل النّهائي لم يُنجز بعد"، مضيفا: أن "الوساطة الأمريكية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
وأفادت مصادر محلية، الأربعاء الماضي، بأن الوسيط الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية يعمل على مسودة معدلة لتلك الحدود، وذلك بعد رفض بيروت صيغة سابقة.
לפיד קיים דיון בעניין הגבול הימי עם לבנון: הערכה כי הסכם יושג בקרוב— חדשות 13 (@newsisrael13) September 25, 2022
לידיעה המלאה - https://t.co/hfAQxm4NJG@MoriahAsraf @OrHeller pic.twitter.com/1CSY9jAlKn
ونقلت قناة "المنار"، عن مصادر مطلعة، أن الوسيط الأمريكي الخاص بإدارة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعمل على مسودة معدلة لترسيم تلك الحدود البحرية، ويفترض أن ينتهي منها خلال أسبوع، بعدما أرجأ إرسالها بعد رفض لبنان لها بصيغتها القديمة.
يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.
وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش... أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".
ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين الماضي، وقال إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية".
وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".