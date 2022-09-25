https://sputnikarabic.ae/20220925/لماذا-تأخر-الدعم-المالي-السعودي-عن-اليمن-رغم-مرور-5-أشهر-على-تشكيل-المجلس-الرئاسي-1068226073.html

لماذا تأخر الدعم المالي السعودي عن اليمن رغم مرور 5 أشهر على تشكيل المجلس الرئاسي؟

لماذا تأخر الدعم المالي السعودي عن اليمن رغم مرور 5 أشهر على تشكيل المجلس الرئاسي؟

لا يزال البنك المركزي اليمني ينتظر الوديعة السعودية الإماراتية، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر منذ الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، رغم الإصلاحات التي قالت... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T17:25+0000

2022-09-25T17:25+0000

2022-09-25T17:25+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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ما سر تأخر الوديعة السعودية عن اليمن رغم الظروف القاسية التي تعيشها المحافظات التي تقع تحت غطاء الشرعية؟بداية يقول الباحث الاقتصادي اليمني،عبدالله فهد باشراحيل، إن الجانب اليمني وبعد مشوار طويل من المتابعات والمباحثات والأخذ والرد، قدم البيانات اللازمة ونفذ كل ما طلب منه من شروط بشأن منح الوديعة السعودية الإماراتية والتي تم إقرارها بعد تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي.قراءة للمشهدوأضاف الباحث السياسي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كان قد أعلن في يوليو/تموز الماضي، أن الجانب اليمني قد أوفى بكافة التزاماته، وما نعرفه أن هناك إشارات إيجابية حسب التعبير الدبلوماسي الذي ورد في بيان البنك المركزي الصادر عن اجتماع مجلس إدارته الأخير، لكن تأخير تنفيذ الوعود قد يعود- وهذا وفق تقديرات شخصية- إلى أن الأشقاء ربما لهم قراءتهم الخاصة لتطورات المشهد السياسي في اليمن.وأشار باشراحيل إلى النجاح الكبير في استمرار الهدنة لمدة ستة أشهر، لذا قد ترى الرياض وأبو ظبي أن تحقيق السلام في اليمن بات وشيكا، بل وأصبح على مرمى حجر، وبذلك يفضلون الانتظار ولا يهم معاناة الناس للوقت الذي ستنتهي فيه الحرب ويحل السلام لتنفيذ تعهداتهم، وفق قوله.المركزي اليمنيمن جانبه، يرى الباحث الجنوبي في الشؤون المالية، شلال العفيف، أن البنك المركزي قام بعمل بعض الإصلاحات التي تضمنت شروطا وضوابط مشددة على شركات ومنشآت الصرافة، كان أبرزها منشور في 4 أغسطس/آب الماضي تضمن رفع قيمة التأمين النقدي الذي يجب على شركات ومنشآت الصرافة الاحتفاظ به لدى البنك المركزي من مائة مليون ريال إلى خمسمائة مليون ريال على الشركات بينما منشآت الصرافة من خمسة وعشرين مليون إلى مائة وخمسين مليونا بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مليار ريال لشركات وخمسمائة مليون ريال للصرافة.سياسة الصرفوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "نستطيع القول إن إجراءات البنك المركزي عملت على إبطاء التدهور في قيمة العملة نوع ما مقارنة بالفترات الماضية، لكن كل هذه الإصلاحات والإجراءات غير كافية ولم تستطيع إيقاف التدهور المستمر في قيمة العملة، حيث أصبح تدهور قيمة العملة أسرع من إجراءات البنك المركزي، هناك قصور في إدارة سياسة الصرف، تساهل وتباطؤ في التنفيذ واتخاذ الإجراءات، والعقوبات والغرامات غير كافية".وأشار العفيف إلى أن الجميع يعول على الدعم السعودي الإماراتي الذي لم يأت إلى هذه اللحظة، بينما كان الأحرى بالسياسين القيام بمعالجة سريعة للتشوهات السياسة المالية والنقدية.الحرب ضد الفسادبدوره، يقول عضو مفوضية مكافحة الفساد باليمن، أنيس السنمي، إذا لم تكن هناك جدية من قبل الحكومة اليمنية لمعالجة موضوع الفساد، وإصلاحات جدية وفعلية في مناطق ومؤسسات الدولة، فإن هذه الوديعة السعودية الإماراتية إذا وصلت سيكون مصيرها إلى نفس مصير الودائع والمنح السابقة التي قدمتها دول التحالف والعديد من دول العالم والمنظمات الدولية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن نأمل خيرا من مجلس القيادة الرئاسي الذي شكل مؤخرا، بأن يباشر ويقوم بتفعيل الهيئات والمؤسسات الرقابية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتغييرات، وإعادة هيكلة حكومة معين عبدالملك، حتى يشعر الداعمين أن هناك جدية في معالجة الفساد".تغييرات جذريةوأكد عضو مفوضية مكافحة الفساد، أنه إذا ظل الوضع على ما هو عليه والإبقاء على الفاسدين في مفاصل الدولة والدوائر والوظائف القيادية والمرافق العامة، سيُبقي الفساد الوضع على ما هو عليه ولن يستفيد الشعب اليمني والمناطق المحررة بشكل خاص من أي ودائع أو منح أو أي تدفقات أو موارد مالية أخرى.وأوضح السنمي، أن تأخر الوديعة السعودية الإماراتية قد يكون بسبب عدم تنفيذ كافة الاشتراطات من جانب الحكومة اليمنية، بعمل تغييرات وإعادة هيكلة لكافة المؤسسات والبنوك ومكافحة الفساد في البنك المركزي ومؤسسات الدولة وغيرها.وأمس السبت، أقرت الحكومة اليمنية، برنامج إصلاحات تشترطه السعودية والإمارات، لتقديم دعمهما الاقتصادي المعلن من جانبهما مطلع نيسان الماضي، بـ 3 مليارات دولار.وقالت رئاسة الوزراء اليمنية، عبر "تويتر"، إن "اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء، معين عبد الملك أقر بعد نقاش مستفيض مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتفويض محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالتوقيع على خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي".وذكرت أن "رئيس الوزراء اطلع في الاجتماع على تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية والفريق الفني المرافق لدولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على دعوة رسمية للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح الأشقاء بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي".وأكدت أن "الاجتماع استعرض مستجدات الاتصالات مع المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد العربي بشأن تخصيص الدعم وآلية استخدامه، ووافق على تشكيل لجنة متابعة وإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط به، وثّمن الدعم السخي المستمر لليمن".وفي السابع من أبريل الماضي، أعلنت السعودية، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة؛ 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014. في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن