مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية ورقصات... فيديو
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
اقتحم مئات المستوطنين، صباح الأحد الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، عشية بدء الأعياد اليهودية.
وأفادت وكالة شهاب بأن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في ساحات المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من دخول منطقة مصلى باب الرحمة، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من المستوطنين المقتحمين للمسجد بلغت 114 مستوطنا تلاها 3 مجموعات بأعداد كبيرة.
وذكرت أن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغاني وتجولوا في باحات المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين الذين تصدوا لهم بصيحات التكبير".
#فيديو| مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/AjV7bWcojC— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022
وكانت حركة "حماس" قد حذرت إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة، وسط دعوات من جماعات استيطانية متطرفة لاقتحامه.
وقالت "حماس" في بيان مساء السبت: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة "سما الإخبارية"، معتبرة أن اقتحام الأقصى هو "بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".
#شاهد| تكبيرات المرابطات في وجه اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/HjZG36WXqC— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022
وشددت "حماس" أنه على "الاحتلال أن يدرك أن غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وأن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفا مشروعا لمقاومينا وعملياتهم الجريئة".
وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية تفكيك ما قالت إنها خلايا مسلحة في الضفة الغربية تديرها "حماس" من قطاع غزة.
رقصات وأغانٍ و "سجود ملحمي" على أبواب المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/oCfs6m9BGb— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022
وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء غد الأحد.
ودعت جماعات استيطانية متطرفة إلى اقتحامات جماعية لساحات الأقصى خلال الأعياد.
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال pic.twitter.com/xFwaq1tvzE— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022
وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من غد الأحد الذي يشهد بداية عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه). ويستمر العيد لمدة يومين، تعقبه سلسلة من الأعياد اليهودية الشهر المقبل، بينها "يوم الغفران" و"عيد العرش".
وكثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في الضفة الغربية تحسبا لمحاولة ناشطين فلسطينيين تنفيذ عمليات هجومية خلال فترة الأعياد.