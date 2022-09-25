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https://sputnikarabic.ae/20220925/مباحثات-إماراتية-إيرانية-حول-سبل-تعزيز-التعاون-الثنائي-1068206719.html
مباحثات إماراتية إيرانية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي
مباحثات إماراتية إيرانية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي
أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن سبل تعزيز مسارات التعاون والمستجدات... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T09:26+0000
2022-09-25T09:26+0000
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد.وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.وذكرت الوكالة أن الوزيرين ناقشا وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بجانب المستجدات الإقليمية والدولية.وشدد الوزير الإماراتي على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.وكانت الإمارات أعلنت، في 21 أغسطس/آب الماضي، أن سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي، سوف يستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام القادمة.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-الإمارات-يصل-طهران-لاستئناف-مهامه-وإيران-تؤكد-رغبتها-في-تطوير-علاقاتها-مع-جميع-جيرانها-1067702001.html
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إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مباحثات إماراتية إيرانية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

09:26 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن سبل تعزيز مسارات التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد.
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
سفير الإمارات يصل طهران لاستئناف مهامه وإيران تؤكد رغبتها في تطوير علاقاتها مع جميع جيرانها
14 سبتمبر, 07:42 GMT
وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
وذكرت الوكالة أن الوزيرين ناقشا وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بجانب المستجدات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير الإماراتي على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وكانت الإمارات أعلنت، في 21 أغسطس/آب الماضي، أن سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي، سوف يستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام القادمة.
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