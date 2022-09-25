https://sputnikarabic.ae/20220925/محكمة-جزائرية-تؤيد-حكما-بالسجن-10-سنوات-بحق-مالك-مجموعة-النهار-الإعلامية-1068235649.html
محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية
محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية
أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية 10 سنوات. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:35+0000
2022-09-25T21:35+0000
2022-09-25T21:35+0000
الجزائر
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بسجن محمد مقدم الملقب بـ "أنيس رحماني" 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار (7194 دولار)، غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.وأضافت أن رحماني أدين بعدة تهم أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة (التي تملك مجموعة النهار), مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف, استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة", بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".ولفتت إلى أن المحكمة أكدت أيضا الحكم الابتدائي بحبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع في القضية ذاتها بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار بعد إدانته بتبييض الأموال.وألزمت المحكمة شركة "الأثير للصحافة" بدفع غرامة مالية قدرها 12 مليون دينار أي ما يزيد عن 86 ألف دولار، إضافة إلى تعويضات للخزينة العامة بمبلغ 10 ملايين دينار (نحو 72 ألف دولار).وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الجزائر، قضت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن 10 سنوات بحق رحماني مالك مجموعة النهار التي تضم موقعا إلكترونيا وصحيفة ورقية وفضائية إخبارية.وتتهم مجموعة النهار بأنها كانت مقربة من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين كبار في نظامه، وكانت تناصب معارضيه العداء.يشار إلى أن قناة "النهار" هاجمت الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية
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أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية 10 سنوات.
وقالت وكالة الأنباء
الجزائرية الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بسجن محمد مقدم الملقب بـ "أنيس رحماني" 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار (7194 دولار)، غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.
وأضافت أن رحماني أدين بعدة تهم أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة (التي تملك مجموعة النهار), مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف, استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة", بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".
ولفتت إلى أن المحكمة أكدت أيضا الحكم الابتدائي بحبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت
، المتابع في القضية ذاتها بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار بعد إدانته بتبييض الأموال.
وألزمت المحكمة شركة "الأثير للصحافة" بدفع غرامة مالية قدرها 12 مليون دينار أي ما يزيد عن 86 ألف دولار، إضافة إلى تعويضات للخزينة العامة بمبلغ 10 ملايين دينار (نحو 72 ألف دولار).
وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الجزائر، قضت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن 10 سنوات بحق رحماني مالك مجموعة النهار التي تضم موقعا إلكترونيا وصحيفة ورقية وفضائية إخبارية.
وتتهم مجموعة النهار بأنها كانت مقربة من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين كبار في نظامه، وكانت تناصب معارضيه العداء.
يشار إلى أن قناة "النهار" هاجمت الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب إذاعة
صوت ألمانيا "دويتشه فيله".