عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/محكمة-جزائرية-تؤيد-حكما-بالسجن-10-سنوات-بحق-مالك-مجموعة-النهار-الإعلامية-1068235649.html
محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية
محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية
أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية 10 سنوات. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:35+0000
2022-09-25T21:35+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102022/39/1020223989_0:156:3372:2053_1920x0_80_0_0_631a7b5dd4901814be2fe93a5a19acc4.jpg
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بسجن محمد مقدم الملقب بـ "أنيس رحماني" 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار (7194 دولار)، غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.وأضافت أن رحماني أدين بعدة تهم أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة (التي تملك مجموعة النهار), مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف, استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة", بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".ولفتت إلى أن المحكمة أكدت أيضا الحكم الابتدائي بحبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع في القضية ذاتها بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار بعد إدانته بتبييض الأموال.وألزمت المحكمة شركة "الأثير للصحافة" بدفع غرامة مالية قدرها 12 مليون دينار أي ما يزيد عن 86 ألف دولار، إضافة إلى تعويضات للخزينة العامة بمبلغ 10 ملايين دينار (نحو 72 ألف دولار).وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الجزائر، قضت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن 10 سنوات بحق رحماني مالك مجموعة النهار التي تضم موقعا إلكترونيا وصحيفة ورقية وفضائية إخبارية.وتتهم مجموعة النهار بأنها كانت مقربة من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين كبار في نظامه، وكانت تناصب معارضيه العداء.يشار إلى أن قناة "النهار" هاجمت الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102022/39/1020223989_214:0:3158:2208_1920x0_80_0_0_f49688a3789a01e1e11a36951d617859.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية

21:35 GMT 25.09.2022
© AFP 2022الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية 10 سنوات.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بسجن محمد مقدم الملقب بـ "أنيس رحماني" 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار (7194 دولار)، غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.
وأضافت أن رحماني أدين بعدة تهم أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة (التي تملك مجموعة النهار), مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف, استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة", بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".
ولفتت إلى أن المحكمة أكدت أيضا الحكم الابتدائي بحبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع في القضية ذاتها بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار بعد إدانته بتبييض الأموال.
وألزمت المحكمة شركة "الأثير للصحافة" بدفع غرامة مالية قدرها 12 مليون دينار أي ما يزيد عن 86 ألف دولار، إضافة إلى تعويضات للخزينة العامة بمبلغ 10 ملايين دينار (نحو 72 ألف دولار).
وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الجزائر، قضت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن 10 سنوات بحق رحماني مالك مجموعة النهار التي تضم موقعا إلكترونيا وصحيفة ورقية وفضائية إخبارية.
وتتهم مجموعة النهار بأنها كانت مقربة من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين كبار في نظامه، وكانت تناصب معارضيه العداء.
يشار إلى أن قناة "النهار" هاجمت الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:58 GMTМужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 20:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала