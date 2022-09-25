https://sputnikarabic.ae/20220925/محمد-بن-زايد-يبدأ-زيارة-إلى-سلطنة-عمان-الثلاثاء-المقبل-1068218937.html
محمد بن زايد يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء المقبل
محمد بن زايد يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء المقبل
أعلن ديوان البلاط السلطاني، اليوم الأحد، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى، سيجري زيارة إلى مسقط بعد غدٍ الثلاثاء،... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:57+0000
2022-09-25T14:57+0000
2022-09-25T14:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سلطنة عمان
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وأوضح الديوان السلطاني، أن "زيارة رئيس الإمارات لمسقط تأتي تجسيدا لأواصر المودة، وحسـن الجـوار التي تربط سلطنة عمان ودولة الإمارات، وتعزيـزا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين"، حسب وكالة الأنباء العمانية.وبحسب البيان سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك بما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين لمستقبل أكثر رخاء، ونماء، وازدهارا.وكان سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وجّه رسالة، في مايو/ أيار الماضي، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "جلالة السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان
محمد بن زايد يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء المقبل
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أعلن ديوان البلاط السلطاني، اليوم الأحد، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى، سيجري زيارة إلى مسقط بعد غدٍ الثلاثاء، تستمر يومين.
وأوضح الديوان السلطاني، أن "زيارة رئيس الإمارات لمسقط تأتي تجسيدا لأواصر المودة، وحسـن الجـوار التي تربط سلطنة عمان ودولة الإمارات، وتعزيـزا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين"، حسب وكالة الأنباء العمانية.
وبحسب البيان سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك بما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين لمستقبل أكثر رخاء، ونماء، وازدهارا.
وكان سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وجّه رسالة، في مايو/ أيار الماضي، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "جلالة السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات".
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع
، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
"عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات".