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https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقب-ألماني-لدى-سكان-دونباس-توجه-بنسبة-100-للانضمام-إلى-روسيا-1068223881.html
مراقب ألماني: لدى سكان دونباس توجه بنسبة 100% للانضمام إلى روسيا
مراقب ألماني: لدى سكان دونباس توجه بنسبة 100% للانضمام إلى روسيا
لاحظ المراقب الدولي الألماني، باتريك واب، وجود توجه بنسبة 100% بين سكان دونباس للتصويت بـ"نعم" في استفتاء الانضمام إلى روسيا. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T16:30+0000
2022-09-25T16:35+0000
العالم
استفتاء
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وأوضح المراقب الدولي أنه تمكن خلال هذه الأيام من زيارة مراكز الاقتراع في لوغانسك في ودونيتسك وماريوبول.وأضاف واب: "أجرينا مقابلات مع الأشخاص الذين صوتوا، وهناك توجه بنسبة 100%، لدى السكان الذين يريدون الانضمام إلى روسيا، الناس يريدون السلام، ولا يرون أنفسهم مع أوكرانيا، لأنه كان هناك عدد كبير جدا من القذائف، والعديد من القتلى. ثانيا، يريدون أن يتحسن الاقتصاد ويرون ذلك فقط مع روسيا".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-يشيد-بشفافية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-زابوروجيه-1068172790.html
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العالم, استفتاء
العالم, استفتاء

مراقب ألماني: لدى سكان دونباس توجه بنسبة 100% للانضمام إلى روسيا

16:30 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 16:35 GMT 25.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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لاحظ المراقب الدولي الألماني، باتريك واب، وجود توجه بنسبة 100% بين سكان دونباس للتصويت بـ"نعم" في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
وأوضح المراقب الدولي أنه تمكن خلال هذه الأيام من زيارة مراكز الاقتراع في لوغانسك في ودونيتسك وماريوبول.
وأضاف واب: "أجرينا مقابلات مع الأشخاص الذين صوتوا، وهناك توجه بنسبة 100%، لدى السكان الذين يريدون الانضمام إلى روسيا، الناس يريدون السلام، ولا يرون أنفسهم مع أوكرانيا، لأنه كان هناك عدد كبير جدا من القذائف، والعديد من القتلى. ثانيا، يريدون أن يتحسن الاقتصاد ويرون ذلك فقط مع روسيا".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
مراقب ألماني يشيد بشفافية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في زابوروجيه
أمس, 11:47 GMT
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
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