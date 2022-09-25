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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقب-دولي-للاستفتاء-في-جهورية-دونيتسك-الشعبية-يؤكد-عدم-وجود-انتهاكات-أو-شكاوى-1068217438.html
مراقب دولي للاستفتاء في جهورية دونيتسك الشعبية يؤكد عدم وجود انتهاكات أو شكاوى
مراقب دولي للاستفتاء في جهورية دونيتسك الشعبية يؤكد عدم وجود انتهاكات أو شكاوى
أكد المراقب الدولي من لجنة الانتخابات المركزية التابعة لروسيا الاتحادية في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إيغور سوبوف، عدم وجود شكاوى أو انتهاكات أو تعليقات... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:12+0000
2022-09-25T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سوبوف في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "قمت بزيارة حوالي 20 لجنة انتخابية في الدوائر، جميع اللجان جاهزة".وتابع المراقب الدولي: "شاهدنا كيف تجري الاستعدادات للاستفتاء. بالنسبة لنظام الاستفتاء فإن هذا اختبار مؤكد لنضجه وكفاءته المهنية وتكيفيه".ونوه سوبوف إلى أنه إلى اللحظة "لم نر حتى الآن ملاحظة أو شكوى أو انتهاكا واحدا".وتستمر عملية الاستفتاء على الرغم من قيام تشكيل أوكراني مسلح بقصف عدة مدن ومناطق سكنية خلال اليوم باستخدام أسلحة مصنعة لدى حلف "الناتو".وكان قد أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أمس السبت، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين (نهاية يوم أمس) من التصويت 55.05%.وقال فيسوتسكي أمس السبت: "في المجموع، كان الإقبال لمدة يومين بنسبة 55.05% على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية موضحا: "في يومين فقط، صوت 858 ألفا و681 شخصا، وهذا فقط في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار فيسوتسكي إلى أنه "قد صوت (أمس) 235546 شخصا بالفعل في مراكز اقتراع أجنبية خلال يومين. هذه النتيجة جيدة جدا".
https://sputnikarabic.ae/20220925/اليوم-الثالث-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة--1068202149.html
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مراقب دولي للاستفتاء في جهورية دونيتسك الشعبية يؤكد عدم وجود انتهاكات أو شكاوى

14:12 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور بدء الاستفتاء في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022
 بدء الاستفتاء في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد المراقب الدولي من لجنة الانتخابات المركزية التابعة لروسيا الاتحادية في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إيغور سوبوف، عدم وجود شكاوى أو انتهاكات أو تعليقات خلال عملية الاستفتاء في جهورية دونيتسك الشعبية.
وقال سوبوف في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "قمت بزيارة حوالي 20 لجنة انتخابية في الدوائر، جميع اللجان جاهزة".
وتابع المراقب الدولي: "شاهدنا كيف تجري الاستعدادات للاستفتاء. بالنسبة لنظام الاستفتاء فإن هذا اختبار مؤكد لنضجه وكفاءته المهنية وتكيفيه".
ونوه سوبوف إلى أنه إلى اللحظة "لم نر حتى الآن ملاحظة أو شكوى أو انتهاكا واحدا".
وتستمر عملية الاستفتاء على الرغم من قيام تشكيل أوكراني مسلح بقصف عدة مدن ومناطق سكنية خلال اليوم باستخدام أسلحة مصنعة لدى حلف "الناتو".
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
اليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
13:23 GMT
وكان قد أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أمس السبت، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين (نهاية يوم أمس) من التصويت 55.05%.
وقال فيسوتسكي أمس السبت: "في المجموع، كان الإقبال لمدة يومين بنسبة 55.05% على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية موضحا: "في يومين فقط، صوت 858 ألفا و681 شخصا، وهذا فقط في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار فيسوتسكي إلى أنه "قد صوت (أمس) 235546 شخصا بالفعل في مراكز اقتراع أجنبية خلال يومين. هذه النتيجة جيدة جدا".
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Мужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMTВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
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