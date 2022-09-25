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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-تواصلت-بشكل-مباشر-وعلى-مستوى-رفيع-مع-موسكو-قبل-أيام-1068220765.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصلت بشكل مباشر وعلى مستوى رفيع مع موسكو قبل أيام
مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصلت بشكل مباشر وعلى مستوى رفيع مع موسكو قبل أيام
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى مستوى رفيع مع روسيا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قدرة بلاده في الحفاظ على... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T15:44+0000
2022-09-25T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، في مقابلة مع "إن بي سي" الأميركية، اليوم الأحد إنه "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستويات عالية، وإيصال رسالتنا إليهم (روسيا) بوضوح وتلقي رسائلهم".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط،علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".
https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-من-الأمم-المتحدة-الأمن-الدولي-يتدهور-بسرعة-1068190671.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصلت بشكل مباشر وعلى مستوى رفيع مع موسكو قبل أيام

15:44 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى مستوى رفيع مع روسيا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قدرة بلاده في الحفاظ على إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات بشكل مباشر.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، في مقابلة مع "إن بي سي" الأميركية، اليوم الأحد إنه "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستويات عالية، وإيصال رسالتنا إليهم (روسيا) بوضوح وتلقي رسائلهم".

وتابع سوليفان: "حدث هذا بشكل متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد حدث هذا حتى في الأيام القليلة الماضية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".

وأشار لافروف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل العالم كله إلى ملكية لها وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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أمس, 17:51 GMT
وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط،علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".
وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".
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