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https://sputnikarabic.ae/20220925/مصرع-23-شخصا-إثر-انقلاب-قارب-في-نهر-ببنغلاديش-1068214238.html
مصرع 23 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر ببنغلاديش
مصرع 23 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر ببنغلاديش
لقي 23 شخصا مصرعهم، بينما مازال العشرات في عداد المفقودين، اليوم الأحد، جراء انقلاب قارب في نهر ببنغلاديش، حسبما أعلنت الشرطة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T12:53+0000
2022-09-25T12:53+0000
غرق مركب
بنغلاديش
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وقال شفيقول إسلام مسؤول الشرطة المحلية: "انتشلنا 23 جثة. رجال الإطفاء والغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث".ذكرت الشرطة أن القارب كان مكدسا بما يصل إلى 50 حاجا هندوسيا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وكان الركاب متوجهين إلى معبد يعود عمره إلى مئات السنين عندما انقلب القارب فجأة وغرق في وسط نهر كاروتوا بالقرب من بلدة بودا في شمال بنغلاديش.ذكر رجل شرطة آخر أن نحو 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في الحادث. قالت وسائل محلية إن 10 أشخاص على الأقل تم إنقاذهم ونقلوا إلى المستشفى.يزور الآلاف من الهندوس في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة معبد بوديشواري كل عام.
https://sputnikarabic.ae/20220908/مصرع-8-أشخاص-بعد-غرق-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-تونس-1067489388.html
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غرق مركب, بنغلاديش
غرق مركب, بنغلاديش

مصرع 23 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر ببنغلاديش

12:53 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / Munir Uz Zamanالناس يشاهدون العبارة التي تم إنقاذها في أعقاب حادث في نهر شيتالاكشيا في نارايانغاني، بنغلادش، 21 مارس 2022
الناس يشاهدون العبارة التي تم إنقاذها في أعقاب حادث في نهر شيتالاكشيا في نارايانغاني، بنغلادش، 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Munir Uz Zaman
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لقي 23 شخصا مصرعهم، بينما مازال العشرات في عداد المفقودين، اليوم الأحد، جراء انقلاب قارب في نهر ببنغلاديش، حسبما أعلنت الشرطة.
وقال شفيقول إسلام مسؤول الشرطة المحلية: "انتشلنا 23 جثة. رجال الإطفاء والغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث".
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ذكرت الشرطة أن القارب كان مكدسا بما يصل إلى 50 حاجا هندوسيا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وكان الركاب متوجهين إلى معبد يعود عمره إلى مئات السنين عندما انقلب القارب فجأة وغرق في وسط نهر كاروتوا بالقرب من بلدة بودا في شمال بنغلاديش.
ذكر رجل شرطة آخر أن نحو 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في الحادث.
قالت وسائل محلية إن 10 أشخاص على الأقل تم إنقاذهم ونقلوا إلى المستشفى.
يزور الآلاف من الهندوس في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة معبد بوديشواري كل عام.
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